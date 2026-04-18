I pronostici di sabato 18 aprile: Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1

I pronostici di sabato 18 aprile, ci partite di Serie A, Bundesliga, Premier League e Ligue 1 più la finale di Coppa del Re

In settimana, grazie al successo del Bayern Monaco sul Real Madrid che ha consentito agli uomini di Vincent Kompany di qualificarsi alle semifinali di Champions League, la Germania ha accorciato ulteriormente sulla Spagna nel famigerato ranking UEFA. Ora solo una manciata di punti dividono le due federazioni: questo significa che, in caso di sorpasso in extremis, la Bundesliga avrà i 5 posti nella prossima Champions League.

Tra queste c’è il Bayer Leverkusen, che in virtù delle due vittorie consecutive con Wolfsburg (6-3) e Borussia Dortmund (0-1) è riuscito a scavalcare l’Hoffenheim e a prendersi momentaneamente il quinto posto. Il Bayer Leverkusen non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti neppure contro l’Augsburg, ormai salvo e a digiuno di successi da ben 5 match.

Promette spettacolo Hoffenheim-Borussia Dortund, e anche in Premier League i gol non dovrebbero mancare in particolare nel big match Chelsea-Manchester United. Oltre alla Serie A in cui il Napoli ha una partita sulla carta alla portata contro la Lazio, si gioca anche la finale di Coppa del Re: l’Atletico Madrid dopo avere eliminato il Barcellona dalla Champions League vuole ancora fare festa contro la Real Sociedad.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Atletico Madrid-Real Sociedad, Coppa del Re, ore 21:00

Vincenti

BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-Augsburg, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-Augsburg, ore 15:30) LEEDS (in Leeds-Wolverhampton, Premier League, ore 16:00)

(in Leeds-Wolverhampton, ore 16:00) NAPOLI (in Napoli-Lazio, Serie A, ore 18:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hoffenheim-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Eintracht Francoforte-Lipsia , Bundesliga, ore 18:30

, Bundesliga, ore 18:30 Chelsea-Manchester United, Premier League, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Newcastle-Bournemouth , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Tottenham-Brighton, Premier League, ore 16:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 6.97 GOLDBET ; 8.01 SPORTBET; 6.97 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Lorient-Marsiglia, Ligue 1, ore 17:00