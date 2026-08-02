Pronostico Celtic-Dundee: debutto soft e tre punti

Celtic-Dundee è una partita valida per la prima giornata del campionato scozzese: formazioni, pronostico e dove vederla
Debutto soft in questo campionato per il Celtic. Vabbè, solamente un paio di squadre in generale possono cercare di mettere il bastone tra le ruote ai biancoverdi che, come ogni anni, partono con un solo e unico obiettivo: quello di contendersi il titolo contro i Rangers.
C’è stato qualche passo falso nel corso degli ultimi anni quando il Celtic ha affrontato il Dundee: addirittura una sconfitta per due a zero lo scorso anno all’ottava giornata di campionato. Ma è sempre stata una partita in trasferta ed è stata, allora, una partita iniziata male e finita peggio. Una cosa che non succederà di nuovo, soprattutto in questo caso.
Il Celtic vuole partire con il piede giusto, non ha nessuna intenzione di lasciare immediatamente spazio agli avversari per il titolo e vuole mandare un segnale forte al campionato. Lo sa benissimo l’esperto tecnico O’Neill che iniziare bene vuole dire tanto. Si lavorerebbe sereni in settimana e senza pressioni. E poi, come ultimo fattore ma non il meno importante, c’è anche il pubblico di casa pronto a spingere senza nessuna remora. Insomma, avrete capito che ci pare – e sarà – una partita con un solo risultato.
Come vedere Celtic-Dundee in diretta tv e in streaming
Celtic-Dundee è in programma lunedì alle 20:30. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
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Il pronostico
La vittoria del Celtic non è minimante in discussione. I padroni di casa, tra le altre cose, la vorrebbero chiudere nel primo tempo. O almeno, per meglio dire, sbloccarla nella prima parte della sfida. Quindi occhio pure a questa possibilità. In generale, infine, ci aspettiamo una sfida da almeno tre reti complessive. E tutte da una parte.
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Le probabili formazioni di Celtic-Dundee
CELTIC (4-3-3): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels; Forrest, Duran, Tounekti.
DUNDEE (4-5-1): O’Hara; Wright, Astley, Donnelly, Halliday; Bevan, Finnigan, Reilly, Hamilton, Jones; Murray.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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