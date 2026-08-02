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Pronostico Newells Old Boys-Boca Juniors: prima vittoria in campionato

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Newells Old Boys-Boca Juniors è una partita valida per la terza giornata del campionato di Clausura. Formazioni e pronostico

Una vittoria e una sconfitta per i padroni di casa in questo inizio di stagione, una sconfitta invece per gli ospiti che hanno comunque, come potete intuire, anche un match da recuperare.

Pronostico Newells Old Boys-Boca Junior
Pronostico Newells Old Boys-Boca Juniors: prima vittoria in campionato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il Boca Juniors si vuole sbloccare in campionato dopo aver superato ai calci di rigore nel corso della settimana il passaggio del turno nella Copa Sudamericana. E lo deve fare contro una squadra che prima dell’ultima sconfitta arrivata era riuscita a piazzare una serie importante di risultati utili. Ma c’è una cosa: il Boca, nelle ultime due partite giocate contro il Newells, ha sempre vinto. Non subendo nemmeno una rete. E non è un dettaglio di poco conto per questo match, perché gli ospiti possono sfruttare non solo questo trend ma anche quelle che sono le evidenti qualità tecniche migliori.

Boca, quindi, alla prima vittoria in campionato dopo due giornate. Anche perché una squadra del genere deve vincerle le partite se vuole giocare per quello che è l’obiettivo stagionale, vale a dire rimanere in alto in classifica e giocare per vincere.

Come vedere Newells Old Boys-Boca Juniors in diretta tv e in streaming

Newells Old Boys-Boca Juniors, seconda giornata del campionato di Clausura argentino, è in programma domenica alle 22. La partita in questione non si potrà seguire da nessuna parte in Italia, né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

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Il pronostico

Prima vittoria in campionato per il Boca Juniors, in trasferta. La sfida dovrebbe anche “regalare” meno di tre reti complessive. Di solito la tensione è molto alta. E, anche diversi cartellini. Occhio pure a questa scelta.

Le probabili formazioni di Newells Old Boys-Boca Juniors

NEWELLS OLD BOYS (4-2-3-1): Reinatti; Escobar, Cabrera, Giannetti, Russo; Sotelo, Regiardo; Mazzantti, Sonora, Rios; Coccaro. 
BOCA JUNIORS (4-4-2): Montero; Lozano, Figal, Costa, Blanco; Aranda, Paredes, Delgado, Ascacibar; Miguer Merentiel, Villa Cano.

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