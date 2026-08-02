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Pronostico Halmstad-Sirius: testa coda senza storia

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Halmstad-Sirius è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Un classico testa coda, con la squadra ospite prima in classifica e con i padroni di casa proprio sotto, in fondo, con solamente sette punti conquistati fino al momento e con il peggior attacco del campionato.

Pronostico Halmstad-Sirius:
Pronostico Halmstad-Sirius: testa coda senza storia (Profilo Instagram Sirius) – Ilveggente.it

La sfida tra Halmstad e Sirius, valida per la giornata numero 15 del campionato svedese, non ha storia. Non ne può avere perché ci sono dei numeri clamorosi che accompagnano queste due formazioni e ci sono anche delle situazioni di classifica che non si possono non tenere in considerazione. Il Sirius ha il miglior attacco del campionato – la bellezza di 40 gol segnati – e quasi la miglior difesa. Inoltre, mettere a referto 38 punti dopo 14 giornate non è semplice, e infatti il vantaggio sull’Hammarby, secondo, è di 11 lunghezze.

Ecco perché ci sta eccome una semplice affermazione ospite. Non solo per quello che al momento ci dice proprio la classifica, ma anche per quello che è il valore tecnico di queste due squadre totalmente differente. Il colpaccio lontano dalle mura amiche del Sirius non è in discussione. Ci aspettiamo, quasi, una classica passeggiata di salute, una di quelle scampagnate che permettono di portare a casa i punti senza rischiare quasi mai nulla.

Come vedere Halmstad-Sirius in diretta tv e in streaming

Halmstad-Sirius è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Come spiegato prima la sfida è scritta e non ha nessuna possibilità di finire in maniera diversa di una vittoria esterna. Il Sirius, primo in classifica, potrebbe anche allungare in caso di tre punti. E non vuole in nessun modo perdere questa occasione.

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Le probabili formazioni di Halmstad-Sirius

HALMSTADT (3-5-2): Ronning; Boman, Gregor, Tougjas, Friberg; Kapsimalis, Allansson, Damjanovic, Carneil; Arvidsson, Faraj.
SIRIUS (3-5-2): Celic; Castregreen, Soumah, Anker, Krusnell; Svensson, Lindberg; Adindu, Nilden, Djerkebo; Ure

POSSIBILE RISULTATO: 1-3

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