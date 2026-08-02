Pronostico Union Belino-Cagliari: la vittoria dopo il caso clamoroso

Union Belino-Cagliari è un’amichevole internazionale che si gioca domenica alle 14:00. Formazioni e pronostico

In casa Cagliari è scoppiato il caso Esposito. Il giocatore, secondo un comunicato del club, ha lasciato il ritiro senza autorizzazione anche se dopo sono arrivate le parole dell’agente del giocatore. Non è un momento sereno per gli isolani che contro l’Union Berlino, in uno degli ultimi test stagionali, cerca una continuità in difesa.

Sì, perché nelle prime due amichevoli giocate – una vittoria e un pareggio – la squadra di Pisacane non ha subito nemmeno una rete. Ma ne ha segnata, dall’altro lato della medaglia, solamente una. L’Union Berlino, invece, è una squadra che nelle ultime cinque amichevoli non ha mai vinto. Tre sconfitte e due pareggi. Una situazione che non piace proprio ed è un evidente segnale di come le cose non stiano andando per il verso giusto. La squadra isolana ne potrebbe approfittare, ma di certo, in questo caso, a differenza di quanto successo fino ad oggi, sotto l’aspetto del risultato finale dovrebbe andare tutto in maniera diversa.

Come vedere Union Belino-Cagliari in diretta tv e in streaming

Union Belino-Cagliari, amichevole, è in programma domenica alle 14 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione.

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Il pronostico

Dentro una gara da almeno una rete per squadra – nonostante i risultati l’Union Berlino di reti ne ha fatte – ci aspettiamo anche una sfida da almeno tre reti complessive. E nonostante i problemi e i dissidi occhio alla vittoria del Cagliari. La certezza assoluta? La doppia esterna con il GOL annesso.

Le probabili formazioni di Union Belino-Cagliari

UNION BERLINO (4-2-3-1): Raab; Trimmel, Querfeld, Ogbemudia, Rothe; Haberer, Sliskovic; Jeong, Guther, Friedrich; Ljubicic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Liteta; Esposito, Di Paolo; Mendy.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2