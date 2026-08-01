Pronostico PSV Eindhoven-AZ Alkmaar: in Olanda si assegna il primo trofeo

PSV Eindhoven-AZ Alkmaar è il match che assegna il Johan Cruijff Schaal 2026 e si gioca domenica alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Eredivisie 2026-27 si prepara ad aprire i battenti ma, come da tradizione consolidata, una settimana prima dell’inizio del torneo si assegna il primo trofeo stagionale del calcio olandese, la Supercoppa, da queste parti intitolata ad una leggenda assoluta come Johan Cruijff. A contendersela i campioni d’Olanda del PSV Eindhoven, lo scorso maggio vittoriosi per il terzo anno di fila, e l’AZ Alkmaar, detentori della Coppa d’Olanda, vinta ad aprile grazie al nettissimo 5-1 sul NEC nella finalissima.

I Kaasboeren per la prima volta dopo 13 anni sono riusciti a sollevare qualcosa e adesso puntano al bis: risale al 2009 la loro ultima affermazione in Supercoppa. A differenza del PSV, che nel corso della sua gloriosa storia ne ha vinte 15: in caso di successo sarebbe la quinta dal 2021 in poi.

Match speciale per l’ex Mijnans

Il club di Eindhoven si affida nuovamente a Peter Bosz per dare nuovamente l’assalto al titolo. La rosa è praticamente la stessa dello scorso anno.

L’unica novità è l’assenza del bomber marocchino Saibari, acquistato dal Bayern Monaco per 50 milioni di euro dopo la stagione da 15 gol in Eredivisie (vicecapocannoniere dopo Pepi). Il PSV ha deciso finora di reinvestire parte di quei soldi sul trequartista Mijnans, arrivato proprio dall’AZ per 13 milioni.

I campioni d’Olanda in carica hanno disputato cinque amichevoli ma le uniche vittorie sono arrivate contro Union Saint-Gilloise e nel derby con l’FC Eindhoven, abbattuti rispettivamente 7-3 e 3-0. Male invece il test con il Villarreal, che ha avuto la meglio 3-1. Più brillante il precampionato degli uomini di Leeroy Echteld, imbattuti nelle cinque amichevoli giocate finora. Tre vittorie e due pareggi per i Kaasboeren, che nelle ultime due si sono imposti su avversari del calibro di Genk e Olympiacos (4-0 al club belga e 3-2 ai greci).

Come vedere PSV Eindhoven-AZ Alkmaar in streaming

PSV Eindhoven-AZ Alkmaar, in programma domenica alle 18:00 al Philips Stadion di Eindhoven, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Giocare la finale nel proprio impianto garantisce al PSV un vantaggio ambientale e psicologico notevole, supportato da un divario tecnico complessivo che negli ultimi anni ha spesso fatto la differenza nei confronti diretti (4 vittorie e un pareggio negli ultimi 5 scontri). Tuttavia, l’AZ sta dimostrando in questo precampionato una brillantezza atletica e una facilità di corsa superiori, capaci di mettere a nudo le amnesie difensive ancora fisiologiche della squadra di Bosz.

Ci aspettiamo una gara spettacolare, ritmata e a trazione anteriore, in cui la qualità offensiva del PSV dovrebbe finire per prevalere al termine dei novanta minuti. Puntiamo sulla vittoria dei campioni d’Olanda abbinata a un minimo di tre reti totali, facendo leva sul fattore campo, sulla superiorità dell’organico di Bosz e sul trend storico negli scontri diretti.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-AZ Alkmaar

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Noah Fernandez; Mauro Junior, Veerman; Man, Mijnans, van Bommel; Plea.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Kasius, Goes, Schouten, Dijkstra; Koopmeiners, Clasie; Patati, Smit, Daal; Meerdink.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1