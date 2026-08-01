Pronostico Brann-Rosenborg: classico di Norvegia ad alta tensione

Brann-Rosenborg è un match della sedicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca domenica alle 19:15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per ora Brann e Rosenborg devono accontentarsi di un posto a metà classifica, consapevoli però del fatto che per rimanere attaccati al treno Europa servirà una netta inversione di tendenza. La quarta piazza, infatti, è ancora raggiungibile – il Lillestrom ha sei punti in più del Brann ottavo e sette in più del Rosenborg nono – ma se entrambe non dovessero riuscire a trovare la giusta continuità in termini di risultati e di rendimento il rischio di restare senza coppe aumenterebbe in maniera esponenziale.

Farebbe indubbiamente notizia l’esclusione del Brann, che l’Europa la sta giocando con costanza da qualche anno e che in questo momento è in lizza per un pass per la prossima Conference League. In settimana gli uomini di Eirik Horneland si sono qualificati al terzo turno preliminare grazie al successo per 3-1 sui rumeni dell’Universitatea Cluj, con cui avevano pareggiato 2-2 all’andata. L’impegno europeo sta un po’ distraendo il Brann, che nello scorso weekend ha perso lo scontro diretto con il Valerenga (2-3), primo KO post sosta per i Mondiali dopo le due vittorie consecutive con Start e Molde.

Quando in campo c’è la squadra di Horneland difficilmente ci si annoia. Il segno Gol esce ininterottamente da dieci gare e la media di reti segnate e incassate è di 1.9 a partita.

Il Rosenborg ultimamente non è da meno. E da quando è ricominciata la Eliteserien i bianconeri di Trondheim ne hanno vinte tre di fila: 3-0 a Kristiansund e Start e 4-0 al Fredrikstad. Successi roboanti che hanno rilanciato le ambizioni della nobile decaduta del calcio norvegese, trascinata dai gol dell’attaccante algerino Chiakha.

Come vedere Brann-Rosenborg in diretta tv e streaming

La sfida Brann-Rosenborg, in programma domenica alle 19:15, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Tutti gli indicatori statistici conducono verso una sfida ricca di capovolgimenti di fronte ed emozioni. Il Brann in casa impone ritmi altissimi e segna a raffica, ma l’impegno infrasettimanale europeo e un’assetto difensivo permeabile (1.9 gol subiti di media) spalancheranno il campo alle ripartenze di un Rosenborg in fiducia straripante. L’esplosività di Chiakha contro la stanchezza della retroguardia di Horneland garantisce quasi certamente gol da entrambe le parti, in un match aperto a qualsiasi risultato finale.

Le probabili formazioni di Brann-Rosenborg

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen Knudsen, Pedersen, Soltvedt; Jensen Wassberg, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Castro.

ROSENBORG (4-3-3): Wahlstedt; Svensson, M. Konradsen Ceide, Nemcik, Nilsen Pereira; Bomholt, Selnaes, Fossum; Duris, Chiakha, E. Konradsen Ceide.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2