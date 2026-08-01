Pronostico Aberdeen-Hearts: pagano la delusione clamorosa

Aberdeen-Hearts è una partita valida per la sedicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Il sogno infranto all’ultima giornata, a pochi minuti dal termine. Un sogno spezzato che potrebbe lasciare degli strascichi, che già si sono visti nel doppio turno di Champions League contro lo Sturm Graz. Sei gol presi e zero fatti per gli Hearts che iniziano questo nuovo campionato sul campo dell’Aberdeen.
La delusione è continuata per tutta l’estate, con il manager Derek McInnes, il capitano Lawrence Shankland e Cammy Devlin che hanno lasciato per unirsi proprio ai rivali della passata annata, i Rangers. Una squadra indebolita, che ha dato tutto lo scorso anno, e che adesso oggettivamente qualcosa rischia. Lo sappiamo che quando dai davvero tutto poi rischi di lasciare qualcosa. E infatti, in questo match, i favoriti sono i padroni di casa.
Anche per via dei numeri: negli ultimi 14 incontri che ci sono stati, in casa dell’Aberdeen, mai è arrivata una vittoria degli Hearts. Statistiche che devono essere prese assolutamente in considerazione per andare a leggere questa partita. Ah, in tutto questo, una cosa è certa. E ve lo diciamo alla fine.
Come vedere Aberdeen-Hearts in diretta tv e in streaming
Aberdeen-Hearts è in programma domenica alle 18. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Aberdeen è quotata 3.05 Goldbet e Lottomatica e a 3.05 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.
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Il pronostico
Allora, nonostante i bookmaker diano favoriti gli ospiti, crediamo che l’Hearts possa pagare a caro prezzo non solo la passata annata ma anche la delusione nel doppio turno di Champions League giocato – e perso – nel corso delle ultime settimane. Quindi in una gara da almeno un gol per squadra (questa è la certezza) vediamo i padroni di casa vincenti.
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Le probabili formazioni di Aberdeen-Hearts
ABERDEEN (4-3-3): Muller; Lobban, Milne, Mayo, Guinness-Walker; Lyons, Armstrong, Kjartansson; Smith, Nisbet, Olusanya.
HEARTS (4-2-3-1): Clark; Altena, Fagan-Walcott, Findlay, Milne; Spittal, McEntee; Miller, Braga, Guendouz; Kabore.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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