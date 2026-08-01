Pronostico Falkirk-St. Mirren: continua il trend negativo

Falkirk-St. Mirren è una partita valida per la prima giornata del campionato scozzese: formazioni, pronostico e dove vederla

Al ritorno nel massimo campionato scozzese, nella passata stagione, il Falkirk ha fatto una stagione straordinaria chiudendo al sesto posto in classifica. Tutto merito di un avvio importante, poi nella parte finale sono arrivate sei sconfitte in sette partite. Un trend, questo, continuato anche nelle amichevoli precampionato che non è che abbiano dato chissà quali garanzie.

Il St. Mirren, dal proprio canto, dopo essersi salvato solamente tramite i playout, ha capito di non poter rimanere in quel modo e si è mosso sul mercato pescando un paio di calciatori che si sono messi subito in mostra nel corso della preparazione. E poi, c’è da dire, che questa squadra quando va a giocare su questo campo, si esalta.

Infatti nelle ultime due sfide che il St. Mirren ha disputato in trasferta ha collezionato altrettante vittorie. Ora, solamente in tre occasioni (nelle ultime cinque) questa sfida ha regalato almeno una rete per squadra. Ma il match di domenica pomeriggio, valido per la prima giornata del massimo campionato scozzese, dovrebbe proprio finire in questo modo. Comunque sotto nel nostro pronostico vi diciamo tutto.

Come vedere Falkirk-St. Mirren in diretta tv e in streaming

Falkirk-St. Mirren è in programma domenica alle 16. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Comparazione quote

La vittoria del St. Mirren è quotata 3.55 Goldbet e Lottomatica e a 3.55 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.

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Il pronostico

Occhio al colpaccio esterno – dentro una gara da almeno un gol per squadra. Se non volete rischiare il GOL ci pare quasi assicurato.

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Le probabili formazioni di Falkirk-St. Mirren

FALKIRK (4-2-3-1): Hogarth; McMillan, Melniks, Henderson, McCann; Krauhaus, Spencer; Parkinson, Sibbald, Ross; MacIver.

ST. MIRREN (4-3-3): Chapman; Fraser, King, Gogic, Fieldson; Phillips, Carr, Ramos; Idowu, Sule, Mochrie.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2