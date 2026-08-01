Pronostico Porto-Torreense: il primo trofeo è già in bacheca

Porto-Torreense è la finale della Supercoppa di Portogallo: pronostico, probabili formazioni e dove vederla
La prima coppa dell’anno, per il Porto, è già in bacheca. Farioli ha vita facile contro la Torreense, squadra di Serie B, che ha perso lo spareggio finale per salire nella massima serie portoghese. E ha vinto, clamorosamente, la coppa del Portogallo ed è qui a giocarsi un titolo clamoroso.
Ma il Porto lo sappiamo che è di un’altra pasta. Una formazione, quella del tecnico italiano, che non ha nessun bisogno di presentazioni. Nonostante si parli di una partita ufficiale, la prima ufficiale della stagione, non si possono avere dubbi su come davvero finirà questo match. Il divario è netto, le qualità altrettanto diverse. E sì, se per la Torreense è un sogno quello di giocare per un trofeo del genere, per il Porto è la normalità. E anche questo fattore, alla fine, potrebbe decisamente fare la differenza.
Non ci aspettiamo, onestamente, una gara aperta. Se il Porto dovesse riuscire – come crediamo – a impattare bene il match, allora riuscirà senza dubbio a sbloccarla già nella prima parte di gara. E poi dilagare. Sì, finirà proprio in questo modo.
Come vedere Porto-Torreense in diretta tv e in streaming
Porto-Torreense, finale della Supercoppa del Portogallo, è in programma sabato 1 agosto alle 21:15. La partita in questione si potrà seguire in diretta su ComoTV.
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Il pronostico
Porto assolutamente vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive e dentro una gara con una sola squadra a segno. Primo trofeo in cassaforte per Farioli.
Le probabili formazioni di Porto-Torreense
PORTO (4-3-3): Costa; Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Mora; Willian Gomes, Andre Silva, Pepé.
TORREENSE (4-2-3-1): Lucas Paes; Mutombo, Perez, Mohamed, Vazquez; Leo Silva, Alfaro; Quintero, Romero, Jean; Drammeh.
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