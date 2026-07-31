Pronostici MLS 2 agosto: show garantito in Ohio

MLS, nella notte italiana tra sabato e domenica torna l’appuntamento con il massimo campionato nordamericano. La capolista Nashville di scena a Washington.

La Major League Soccer non concede pause e si prepara a regalare un’altra notte di pura adrenalina nel weekend che segna l’inizio di agosto. Ad aprire le danze nel nostro primo blocco di analisi c’è il match dell’Audi Field tra DC United e Nashville SC. Una sfida da prendere con le pinze per la capolista della Eastern Conference.

Washington si presenta rinfrancata dal successo in extremis contro Toronto targato Baribo, ma la squadra di René Weiler soffre di una cronica fragilità difensiva (subisce gol da sei gare di fila e sono ben 2 di media quelli incassati nelle ultime nove). Di contro, l’attacco rossonero viaggia a ritmi altissimi con 20 reti realizzate nel recente periodo, rendendo ogni match un’altalena di emozioni.

Nashville guida la classifica generale con 39 punti ma arriva dal passo falso di Orlando e mostra qualche crepa in trasferta, dove la produzione offensiva è leggermente calata. Lo storico recente (4 risultati utili di fila per i Coyotes contro DC) e la necessità di riscatto della capolista si incrociano con l’attitudine casalinga di Washington nel dar vita a gare aperte: X2+Over 1.5 è la combinazione perfetta per tutelare la qualità degli ospiti in un contesto da almeno due gol.

Interessante pure l’incrocio tra Cincinnati e San Jose Earthquakes. Entrambe le formazioni stanno vivendo una fase di rendimento altalenante ma condividono una costante quasi matematica: la totale assenza di solidità difensiva.

Gli Orange and Blue di Pat Noonan incassano 2 o più reti da 7 giornate consecutive, mentre i Goonies di Bruce Arena (pur trovandosi al terzo posto a Ovest) subiscono gol da undici partite di fila e hanno vinto solo uno degli ultimi 7 incontri. Due attacchi frizzanti contro due retroguardie col buco in mezzo invitano a puntare con decisione su un match equilibrato ma con marcature da ambo i lati. La giocata Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite intercetta alla perfezione uno scenario da 1-1, 2-1 o 2-2.

Le previsioni sulle altre partite

In Florida la corazzata Inter Miami riceve il Columbus Crew ed è a un passo dalla storia: la settima vittoria consecutiva, mai riuscita al club di Fort Lauderdale.

Nonostante le pesanti assenze causa Mondiali (su tutte quelle di Messi e De Paul), gli Herons volano sulle ali dell’entusiasmo e sui gol a raffica di un rinato Suarez (sei sigilli nelle ultime tre), con l’addizionale carisma del nuovo arrivato Casemiro a blindare la mediana.

Columbus, pur in ripresa con il traghettatore Courtois dopo mesi bui, soffre tremendamente questo incrocio (6 sconfitte negli ultimi 7 precedenti con Miami) e appare ancora un gradino sotto per tenuta mentale e organico. Fiducia cieca quindi sul segno 1 fisso per i padroni di casa.

Clima da alta quota invece al BC Place, dove Vancouver Whitecaps e Los Angeles FC si giocano il primato solitario della Western Conference. I Caps di Sorensen cercano riscatto dopo due gare a secco e tra le mura amiche sono una sentenza (21 gol fatti e 3 subiti nelle sette vittorie casalinghe), ma il LAFC dell’ex Marc Dos Santos viaggia a ritmi spaventosi con 4 successi di fila e 11 reti messe a segno. Con l’attacco stellare dei Black and Gold e la tradizione che vede i californiani sempre a segno nelle ultime sei visite a Vancouver, il segno Gol appare la scelta più naturale e logica.

Chiusura dedicata all’Energizer Park per St. Louis City–Real Salt Lake. St. Louis è senza dubbio la squadra più in forma del momento a Ovest. La cura Damet ha fruttato una striscia di 7 gare utili (6 vittorie) e ben 4 successi casalinghi consecutivi. Di contro, il Real Salt Lake è in caduta libera (10 punti nelle ultime nove), orfano dello squalificato Guilavogui e con un rullino esterno disastroso (5 punti in 8 trasferte stagionali). La legge dell’Energizer Park e il trend opposto delle due compagini spingono forte verso l’1X+Multigol 2-4, una combo d’acciaio per blindare la notte americana.

La nostra multipla

DC UNITED-NASHVILLE X2+Over 1.5

CINCINNATI-SAN JOSE EARTHQUAKES Multigol 1-3 Casa+Multigol 1-3 Ospite

INTER MIAMI-COLUMBUS CREW 1

VANCOUVER WHITECAPS-LOS ANGELES FC Gol

ST.LOUIS CITY-REAL SALT LAKE 1X+Multigol 2-4

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter Miami è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet. Il segno “Gol” in Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.

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