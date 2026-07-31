Pronostico Aalesund-Tromsø: il trend è ribaltato

Aalesund-Tromso è una partita valida per la sedicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico
Terzo posto in classifica per il Tromso, una squadra che in campionato vince. E lo fa da due turni di fila con affermazioni anche roboanti. Insomma, tra le mura nazionali c’è un gruppo che vuole rimanere in alto dopo qualche passo falso nelle scorse settimane.
Dall’altro lato, l’Aalesund nelle ultime cinque ha vinto solamente una volta. E ha preso una legnata clamorosa dal Valerenga – sei a uno – che ha minato quasi tutte le certezze che erano state costruite. Evidente che il Tromso – nonostante in settimana abbia avuto l’appuntamento in Europa – parte con tutti i favori del pronostico. Sì, c’è una qualità diversa. Ci sono dei giocatori diversi che, in Norvegia, possono fare totalmente la differenza. E che riescono a farla, non che la possono fare.
I biancorossi ospiti, insomma, dovrebbero continuare a vincere in campionato e ribaltare, tra le altre cose, anche gli ultimi tre scontri diretti contro l’Aalesund che non hanno portato mai una gioia. Sì, un pareggio e due sconfitte. E non è proprio il caso di far continuare questo trend.
Come vedere Aalesund-Tromso in diretta tv e in streaming
Aalesund-Tromso è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del Tromso è quotata 1.85 Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet.
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Il pronostico
Ci aspettiamo una vittoria esterna del Tromso che ha qualità migliori e che vuole rimanere nelle posizioni che contano della classifica. E poi c’è il trend da invertire.
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Le probabili formazioni di Aalesund-Tromso
AALESUND (3-5-2): Podlch; Haram, Engqvist, Gudmunddon; Andresen, Christensen, Hagen, Hammer, Charles; Loneblu, Osenbroch.
TROMSO (3-5-2): Jakob Haugaard; Leo Cornic, Vetle Skjærvik, Tobias Guddal, Abubacarr Sedi Kinteh, Isak Vådebu; David Edvardsson, Jens Hjertø-Dahl, Ruben Yttergård Jenssen; Heine Åsen Larsen, Lars Olden Larsen.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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