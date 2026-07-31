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Pronostico Aalesund-Tromsø: il trend è ribaltato

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Aalesund-Tromso è una partita valida per la sedicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico 

Terzo posto in classifica per il Tromso, una squadra che in campionato vince. E lo fa da due turni di fila con affermazioni anche roboanti. Insomma, tra le mura nazionali c’è un gruppo che vuole rimanere in alto dopo qualche passo falso nelle scorse settimane.

Pronostico Aalesund-Tromso
Pronostico Aalesund-Tromso: il trend è ribaltato (Profilo Instagram Aalasund) – Ilveggente.it

Dall’altro lato, l’Aalesund nelle ultime cinque ha vinto solamente una volta. E ha preso una legnata clamorosa dal Valerenga – sei a uno – che ha minato quasi tutte le certezze che erano state costruite. Evidente che il Tromso – nonostante in settimana abbia avuto l’appuntamento in Europa – parte con tutti i favori del pronostico. Sì, c’è una qualità diversa. Ci sono dei giocatori diversi che, in Norvegia, possono fare totalmente la differenza. E che riescono a farla, non che la possono fare.

I biancorossi ospiti, insomma, dovrebbero continuare a vincere in campionato e ribaltare, tra le altre cose, anche gli ultimi tre scontri diretti contro l’Aalesund che non hanno portato mai una gioia. Sì, un pareggio e due sconfitte. E non è proprio il caso di far continuare questo trend. 

Come vedere Aalesund-Tromso in diretta tv e in streaming

Aalesund-Tromso è in programma domenica alle 17. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria esterna del Tromso che ha qualità migliori e che vuole rimanere nelle posizioni che contano della classifica. E poi c’è il trend da invertire.

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Le probabili formazioni di Aalesund-Tromso

AALESUND (3-5-2): Podlch; Haram, Engqvist, Gudmunddon; Andresen, Christensen, Hagen, Hammer, Charles; Loneblu, Osenbroch.
TROMSO (3-5-2): Jakob Haugaard; Leo Cornic, Vetle Skjærvik, Tobias Guddal, Abubacarr Sedi Kinteh, Isak Vådebu; David Edvardsson, Jens Hjertø-Dahl, Ruben Yttergård Jenssen; Heine Åsen Larsen, Lars Olden Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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