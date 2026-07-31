Pronostico Chelsea-Tottenham: derby londinese in Australia

Chelsea-Tottenham è un’amichevole e si gioca sabato alle 11:45 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Chelsea e Tottenham in questi giorni si trovano nella remota Australia per preparare la nuova stagione, che per entrambe comincerà ufficialmente nel penultimo weekend di agosto, quando la Premier League 2026-27 aprirà i battenti. Gli Spurs, reduci da un’annata a dir poco rocambolesca in cui hanno clamorosamente rischia di retrocedere, hanno confermato in panchina Roberto De Zerbi, arrivato a campionato in corso e artefice della salvezza.

Sono già tre le amichevoli disputate dalla squadra guidata dall’allenatore italiano: vittoria per 1-0 sul MK Dons, per 2-0 sull’Auckland FC e successo ai rigori contro il Sydney FC, dopo che i tempi regolamentari erano terminati 1-1.

De Zerbi per il momento si è limitato a sperimentare, schierando diversi giocatori che probabilmente non resteranno a Londra e che verranno ceduti prima della fine del mercato.

De Zerbi continua con gli esperimenti

Hanno però debuttato entrambi i due acquisti principe della sessione, i centrocampisti Tonali e Mateus Fernandes (quest’ultimo pure autore del gol vincente con il MK Dons), costati oltre 200 milioni di euro totali. L’infermeria, tuttavia, è sempre affollata: non stanno infatti prendendo parte al ritiro i vari Vicario, Kulusevski, Kudus, Odobert e Xavi Simons. Senza dimenticare, poi, che devono ancora rientrare i reduci dai Mondiali (Pedro Porro, Spence, Senesi, Bentancur e Sarr).

Il Chelsea invece di test ne ha giocato solo uno: martedì scorso gli uomini di Xabi Alonso – anche in questo caso si è trattato di un debutto – hanno battuto il Western Sydney con un pirotecnico 6-4. L’ex allenatore del Real Madrid, approdato a Londra per dimenticare la deludente esperienza coi Blancos, ha dato spazio praticamente a tutti. Sugli scudi l’attaccante brasiliano Joao Pedro, subentrato ma autore di una tripletta. I Blues hanno perso Cucurella e Garnacho, ma in compenso si sono assicurati le prestazioni di due giovani interessantissimi come Quenda e Palestra e di una certezza della Premier League come Rogers, acquistato dall’Aston Villa. Gli ultimi arrivati sono il 35enne attaccante Welbeck e il coetaneo Henderson, voluti da Xabi Alonso per garantire esperienza tra attacco e centrocampo.

Come vedere Chelsea-Tottenham in diretta tv e streaming

L’amichevole Chelsea-Tottenham, in programma sabato alle 11:45 (ora italiana) all’Accor Stadium di Sidney, in Australia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Le amichevoli estive, specie quando disputate a migliaia di chilometri da casa in pieno periodo di carico fisico, tendono a regalare ritmi blandi nella gestione ma una grandissima quantità di occasioni da rete. Il Chelsea di Xabi Alonso ha già mostrato la propria vocazione ultra-offensiva (e qualche amnesia di troppo dietro) nel 6-4 dell’esordio. Il Tottenham di De Zerbi, pur falcidiato da assenze pesantissime tra infortunati e nazionali, possiede nell’impianto di gioco del tecnico bresciano la propensione a ritmi alti e alla ricerca costante del gol. Con due difese in pieno rodaggio e stelle di prima grandezza pronte a ruotare, lo spettacolo e i gol non dovrebbero mancare. Consigliamo dunque la combo con entrambe le squadre a segno e almeno tre reti complessive, cavalcando l’attitudine offensiva di Xabi Alonso e De Zerbi e le fisiologiche sbadataggini difensive da calcio di luglio.

Le probabili formazioni di Chelsea-Tottenham

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Fofana, Colwill, Emenalo; Watson, Essugo; Satpaev, Walsh, Gittens; Joao Pedro.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Dubravka; Hall, Takai, Davies, Kyerematen; Mateus Fernandes, Tonali; Solomon, Gallagher, Tel; Solanke.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2