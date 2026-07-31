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Pronostico Cardiff-Roma: Gasperini torna a vincere

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Cardiff-Roma è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 16:00. Formazioni e pronostico 

Due vittorie – contro la Primavera e il Trastevere – e un pareggio contro il Cannes per la Roma di Gasperini. Che dopo aver lavorato a Trigoria va in Galles per la seconda parte di preparazione e affronta il Cardiff in amichevole.

Pronostico Cardiff-Roma
Pronostico Cardiff-Roma: Gasperini torna a vincere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il tre a tre di domenica scorsa non brucia per niente. Nel momento in cui in campo c’erano gli uomini veri, e nonostante l’espulsione di Wesley arrivata nel primo tempo, la Roma ha dominato e conduceva tre a zero. Certo, la vittoria sarebbe stata un’altra cosa ma parliamo pur sempre di un’amichevole. Ora, in trasferta, la squadra giallorossa vuole tornare a vincere perché è sempre bello farlo. E dovrebbe riuscirci contro una squadra di League One. Anche perché ci potrebbe essere tra le altre cose il debutto di Castro, l’attaccante arrivato nel corso della settimana – preso dal Bologna – che già si stava allenando con gli emiliani e che parte con il resto del gruppo.

Però davanti almeno dall’inizio ci saranno Malen e Dybala a segno entrambi nelle ultime due amichevoli disputate. Crediamo che la Roma possa riuscire a vincere facilmente questa partita, e magari non subire nemmeno una rete.

Come vedere Cardiff-Roma in diretta tv e in streaming

Cardiff-Roma, amichevole, è in programma sabato alle 16 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione.

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Il pronostico

Ci pare scontata la vittoria della Roma dentro una gara sicuramente da almeno tre reti complessive. I giallorossi la vinceranno e quasi sicuramente non prenderanno nemmeno una rete nel corso di questi novanta minuti. Il divario è troppo netto. Occhio, pure, alla solita rete di Malen. E se dovesse giocare Castro nel secondo tempo crediamo che pure l’argentino potrebbe essere in grado di segnare.

Le probabili formazioni di Cardiff-Roma

CARDIFF: in questo momento non è possibile avere una probabile formazione dei gallesi. 
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Soule, Dybala; Malen.

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