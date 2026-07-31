Pronostico Cardiff-Roma: Gasperini torna a vincere

Cardiff-Roma è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 16:00. Formazioni e pronostico

Due vittorie – contro la Primavera e il Trastevere – e un pareggio contro il Cannes per la Roma di Gasperini. Che dopo aver lavorato a Trigoria va in Galles per la seconda parte di preparazione e affronta il Cardiff in amichevole.

Il tre a tre di domenica scorsa non brucia per niente. Nel momento in cui in campo c’erano gli uomini veri, e nonostante l’espulsione di Wesley arrivata nel primo tempo, la Roma ha dominato e conduceva tre a zero. Certo, la vittoria sarebbe stata un’altra cosa ma parliamo pur sempre di un’amichevole. Ora, in trasferta, la squadra giallorossa vuole tornare a vincere perché è sempre bello farlo. E dovrebbe riuscirci contro una squadra di League One. Anche perché ci potrebbe essere tra le altre cose il debutto di Castro, l’attaccante arrivato nel corso della settimana – preso dal Bologna – che già si stava allenando con gli emiliani e che parte con il resto del gruppo.

Però davanti almeno dall’inizio ci saranno Malen e Dybala a segno entrambi nelle ultime due amichevoli disputate. Crediamo che la Roma possa riuscire a vincere facilmente questa partita, e magari non subire nemmeno una rete.

Come vedere Cardiff-Roma in diretta tv e in streaming Cardiff-Roma, amichevole, è in programma sabato alle 16 ora italiana. La partita in questione potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn che ha i diritti di quasi tutte le amichevoli che le squadre italiane giocheranno in questa fase di preparazione. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Ancora non ci sono quote né Goldbet e Lottomatica e SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci pare scontata la vittoria della Roma dentro una gara sicuramente da almeno tre reti complessive. I giallorossi la vinceranno e quasi sicuramente non prenderanno nemmeno una rete nel corso di questi novanta minuti. Il divario è troppo netto. Occhio, pure, alla solita rete di Malen. E se dovesse giocare Castro nel secondo tempo crediamo che pure l’argentino potrebbe essere in grado di segnare. Le probabili formazioni di Cardiff-Roma CARDIFF: in questo momento non è possibile avere una probabile formazione dei gallesi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Bah, Wesley; Soule, Dybala; Malen. POSSIBILE RISULTATO: 0-4