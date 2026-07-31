Los Cabos, titolo a un passo: il pronostico delle semifinali

L’asticella si alza Los Cabos, dove sta per scoccare l’ora delle semifinali: ecco analisi e pronostici delle due partite in programma sabato 1 agosto.

Sta per calare il sipario sull’Atp 250 di Los Cabos, che dalle qualificazioni ad oggi ci ha riservato ben più di una sorpresa e che non escludiamo, a questo punto, possa avere un epilogo inaspettato.

La prima delle due semifinali in programma sabato 1 agosto mette di fronte Coleman Wong e Arthur Gea, due giocatori che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte dal tabellone. Wong arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Jenson Brooksby in due set, confermando quanto di buono aveva già fatto vedere nei turni precedenti.

Gea, però, ha firmato l’impresa più significativa del torneo, quando ha rimontato Francisco Cerundolo nei quarti, imponendosi dopo aver perso un combattutissimo primo set al tie-break e dominando gli ultimi due parziali. Un successo che gli ha spalancato le porte della prima semifinale Atp in carriera e che testimonia il momento di fiducia che sta attraversando. Per quanto Wong abbia dimostrato di meritare questo traguardo, il francese sembra avere qualcosa in più e parte, di conseguenza, con i favori del pronostico.

Semifinali al vetriolo all’Atp 500 di Los Cabos

L’altra semifinale vedrà invece opposti Cameron Norrie e Denis Shapovalov. Il britannico ha raggiunto il penultimo atto con un percorso molto convincente, culminato nella netta vittoria su Bernard Tomic. Dall’altra parte della rete troverà però il campione in carica, che continua a trovarsi perfettamente a proprio agio sui campi di Los Cabos.

Norrie è avanti 2-0 nei precedenti e dovrebbe essere teoricamente favorito, ma c’è una variabile che non si può non considerare ai fini del pronostico. Il canadese arriva alla sfida con la possibilità di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e ha dato l’impressione di crescere partita dopo partita. L’esperienza maturata in questo torneo e il rendimento mostrato anche in questa edizione spingono a concedergli una leggera preferenza in vista della finale. Prevediamo comunque, verosimilmente, una semifinale da 3 set combattutissimi.

Gea in Wong-Gea

Shapovalov in Norrie-Shapovalov