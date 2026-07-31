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Semifinali all’orizzonte a Washington: i pronostici dei match

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Tra oggi e domani a Washington si assegnano gli ultimi pass per la semifinale: ecco analisi e pronostici dei quarti di finale dell’Atp 500.

All’Atp 500 di Washington è già tempo di quarti di finale e, oltre alla sfida tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar, il programma propone altri tre incontri che contribuiranno a definire il quadro delle semifinali.

Fritz
Semifinali all’orizzonte a Washington: i pronostici dei match (AnsaFoto) – Ilveggente.it

A contendersi uno dei pass in palio ci saranno, per cominciare, Alex De Minaur e Brandon Nakashima. L’australiano, campione in carica del torneo, è uno dei giocatori più affidabili sul cemento e negli ottavi ha superato senza difficoltà Cruz Hewitt. Il suo avversario Nakashima, invece, ha dovuto lottare per avere la meglio su Jakub Mensik, conquistando per il secondo anno consecutivo i quarti a Washington.

Giocando davanti al pubblico di casa proverà a rendere la vita complicata al numero uno del seeding, ma De Minaur resta il favorito. Molto interessante anche il confronto tra Taylor Fritz e Alex Michelsen. Fritz ha confermato le buone sensazioni lasciate all’esordio, battendo Kamil Majchrzak con un servizio particolarmente efficace e raggiungendo il terzo quarto di finale consecutivo a Washington.

Chi va in semifinale a Washington?

de Minaur
Chi va in semifinale a Washington? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Michelsen continua invece a confermare il proprio talento e ha eliminato Adrian Mannarino per guadagnarsi un’altra occasione contro uno dei migliori giocatori statunitensi del circuito. Il divario non è enorme, ma l’esperienza di Fritz in partite di questo peso sposta il pronostico dalla sua parte.

Chiude il programma la sfida tra Alejandro Tabilo e Ben Shelton. Il cileno è arrivato ai quarti grazie ai successi su Tallon Griekspoor e Terence Atmane, dimostrando di attraversare un buon momento. Shelton, dal canto suo, ha saputo reagire dopo aver perso il primo set contro Ugo Humbert e, trascinato anche dal pubblico americano, ha ribaltato la partita conquistando l’ottavo quarto di finale stagionale. Sarà il primo confronto tra i due nel circuito maggiore, ma il fattore campo e il rendimento dello statunitense sul cemento lo rendono il candidato principale per un posto in semifinale.

De Minaur in De Minaur-Nakashima
Fritz in Fritz-Michelsen
Shelton in Tabilo-Shelton

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