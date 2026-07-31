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Pronostico Liverpool-Leeds: Iraola piazza la terza di fila

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Liverpool-Leeds è un’amichevole internazionale che si gioca domenica alle 22:00. Formazioni e pronostico 

Il nuovo Liverpool, quello di Iraola, deve cercare di rimediare ad una passata stagione molto complicata. Non sarà facile, ma il cambio in panchina è stato necessario per dare la scossa ad una squadra che non ha fatto quello che tutti si aspettavano.

Pronostico Liverpool-Leeds
Pronostico Liverpool-Leeds: Iraola piazza la terza di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Contro il Leeds, una formazione di Premier League, si inizia ad altare l’asticella anche perché il campionato inglese è ormai alle porte e la squadra Reds vuole testare il proprio livello di preparazione. Nelle due amichevoli disputate fino al momento, contro Sunderland e Wrexham, sono arrivate altrettante vittorie. Importante soprattutto la prima perché è scesa in campo una bozza di squadra titolare. Parliamo pur sempre di calcio estivo, ma le indicazioni arrivano e Iraola – in attesa anche di qualche altro colpo dal mercato – vuole avere delle risposte. E pare contento di quello che sta vedendo.

Il Leeds, dalla propria parte, le prime due amichevoli le ha perse con squadre di categorie inferiori. Sì perché il West Ham è retrocesso (ancora ci sono tutti gli uomini più importanti) ma rimane una squadra di Championship, almeno sulla carta. I Whites, inoltre, “troveranno” la terza sconfitta di fila del proprio precampionato. E no, non è il massimo per niente.

Come vedere Liverpool-Leeds in diretta tv e in streaming

Liverpool-Leeds, amichevole, è in programma domenica alle 22ora italiana. La partita in questione non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha acquisito i diritti di questi match che riguardano il calcio inglese.

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Il pronostico

Per quello che vi abbiamo spiegato prima, e anche per quello che è stato il precampionato del Leeds, non crediamo ad un risultato diverso dalla vittoria del Liverpool. In un match, tra le altre cose, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Liverpool-Leeds

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardshavili; Ramsay, Ndukwe, Chambers, Tsimikas; Nyoni, Szoboszlai; Abe, Elliot, Scanlon; Koumas. 
LEEDS (3-5-2): Darlow; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanaka, Justin; Calvert-Lewin, Nmecha.

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