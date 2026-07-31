I pronostici di venerdì 31 luglio: Eliteserien, Scottish Premier e altri campionati

I pronostici di venerdì 31 luglio, si gioca in Eliteserien, Scottish Premier e altri campionati minori in giro per l’Europa

I pronostici di venerdì 31 luglio attraversano Belgio, Norvegia, Repubblica Ceca, Croazia, Svizzera, Scozia, Danimarca e Svezia. La scelta del Veggente riguarda la Supercoppa belga tra Club Brugge e Union Saint-Gilloise, due delle principali potenze del campionato.

Il Club Brugge dovrebbe evitare la sconfitta in una finale che promette spettacolo: la combinazione 1X più Over 1,5 appare la soluzione più equilibrata. In Eliteserien il Bodø/Glimt parte nettamente favorito contro il Lillestrøm, soprattutto grazie alla consueta intensità offensiva mostrata davanti al proprio pubblico.

La formazione giallonera ha le qualità per vincere e contribuire direttamente anche al pronostico Over 2,5 della partita. Merita fiducia lo Sparta Praga, impegnato in casa contro lo Zlín in una sfida che sulla carta presenta un evidente divario tecnico. I padroni di casa dovrebbero controllare il possesso e costruire abbastanza occasioni per conquistare i tre punti.

In Croazia la Dinamo Zagabria è favorita contro lo Slaven Koprivnica e punta a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino in campionato. La maggiore qualità della rosa e il fattore campo rendono la vittoria della Dinamo una delle scelte principali del venerdì.

Wil-Neuchâtel Xamax potrebbe regalare almeno tre reti complessive, seguendo la tradizione offensiva della Challenge League svizzera. Oltre a Bodø/Glimt-Lillestrøm, dunque, anche la partita svizzera entra nella selezione degli Over 2,5. Dundee United-Rangers si presta al segno Gol, perché i padroni di casa possono sfruttare il fattore campo mentre i Rangers possiedono un attacco di categoria superiore.

Almeno una rete per squadra è attesa anche in AB-Fredericia, confronto potenzialmente aperto tra due formazioni portate a cercare la porta. In Superettan attenzione infine a Oddevold-Norrby, partita nella quale entrambe potrebbero trovare spazi e occasioni per andare a segno.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Club Brugge-Union Saint Gilloise, Supercoppa Belgio, ore 20:30

Vincenti

BODO GLIMT (in Bodo Glimt-Lillestrom, Eliteserien, ore 21:00)

(in Bodo Glimt-Lillestrom, Eliteserien, ore 21:00) SPARTA PRAGA (in Sparta Praga-Zlin, 1. Liga Repubblica Ceca, ore 19:00)

(in Sparta Praga-Zlin, 1. Liga Repubblica Ceca, ore 19:00) DINAMO ZAGABRIA (in Dinamo Zagabria-Slaven Koprivnica, Croazia, ore 20:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wil-Neuchâtel Xamax , Challenge League Svizzera , ore 19:30

, , ore 19:30 Bodo Glimt-Lillestrom, Eliteserien, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Dundee United-Rangers , Scottish Premier, ore 21:00

, Scottish Premier, ore 21:00 AB-Fredericia , Superliga Danimarca, ore 19:00

, Superliga Danimarca, ore 19:00 Oddevold-Norrby, Superettan, ore 19:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 7.58 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 7.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Club Brugge-Union Saint Gilloise, Supercoppa Belgio, ore 20:30