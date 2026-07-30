Ancora ottavi a Washington: chi sono le favorite per il passaggio del turno

Gli ultimi ottavi del Citi Open completeranno il quadro dei quarti di finale: ecco analisi e pronostici delle sfide in programma tra giovedì e venerdì.

Sebbene Elisabetta Cocciaretto si sia già qualificata ai quarti di finale dopo le vittorie contro Clara Tauson ed Emma Navarro, il programma del Wta 500 di Washington non è ancora completo. In calendario, tra giovedì 30 e venerdì 31 luglio, ci sono delle sfide che mettono di fronte giocatrici con caratteristiche molto diverse e che, in virtù di tale eterogeneità, appaiono tutte piuttosto intriganti.

Tra gli incontri in programma c’è quello tra Jessica Pegula e Magdalena Frech, relativamente al quale la favorita per la vittoria è la statunitense, testa di serie numero uno del torneo, che ha iniziato il suo cammino superando agevolmente Maya Joint e che adesso punta a raggiungere un altro quarto di finale davanti al pubblico di casa. Frech ha avuto il merito di spingersi fino agli ottavi, ma contro una giocatrice del livello di Pegula servirà un’impresa.

Varrà la pena seguire anche la sfida tra Janice Tjen e Anna Kalinskaya, non fosse altro per il modo in cui l’indonesiana, a gran sorpresa, ha fin qui sfruttato le occasioni offerte dal tabellone. Di fronte a sé, però, troverà stavolta una giocatrice con tutt’altra esperienza come Kalinskaya, abituata a confrontarsi con avversarie di alto livello nei tornei più importanti del circuito. Tjen proverà a giocarsi le proprie carte senza particolari pressioni, ma la russa parte con i favori del pronostico grazie al maggiore bagaglio maturato a questi livelli.

Citi Open Washington, chi va ai quarti?

Molto interessante, ancora, il derby russo tra Diana Shnaider e Anastasia Potapova, il cui faccia a faccia sarà decisamente meno scontato di quanto possa sembrare. Prevediamo scintille, ma Shnaider negli ultimi mesi ha ottenuto risultati più continui e a Washington ha confermato di attraversare un buon momento, ragion per cui è proprio lei a partire con un leggero vantaggio.

Chiude il programma il confronto tra Veronika Kudermetova ed Elina Svitolina. L’ucraina arriva alla sfida con il favore del pronostico grazie alla maggiore esperienza e alla capacità di gestire partite di questo livello, ma guai a sottovalutare Kudermetova, che ha tutte le caratteristiche per creare problemi, soprattutto se riuscirà a portare il match su un piano molto fisico. Svitolina parte avanti, ma verosimilmente sarà un ottavo pirotecnico.

Pegula in Pegula-Frech

Kalinskaya in Tien-Kalinskaya

Shnaider in Shnaider-Potapova

Svitolina in Kudermetova-Svitolina