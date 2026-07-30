Pronostico Bodø/Glimt-Lillestrøm: termina la striscia

Bodø/Glimt-Lillestrøm è un match della sedicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo la sosta non si è più fermato il Bodø/Glimt. Con quattro vittorie di fila gli uomini di Kjetil Knutsen si sono ripresi la vetta della classifica dell’Eliteserien, giunta alla sedicesima giornata. Nello scorso fine settimana si è concretizzato il sorpasso nei confronti del Viking, che però ha giocato una gara in meno e potenzialmente potrebbe essere davanti, avendo un solo punto in meno dei gialloneri. Quasi immacolato il percorso da metà luglio in poi: nei quattro match disputati il Bodø non ha subito neppure un gol ed allo stesso tempo ha realizzato 9 reti complessive. Un ruolino da schiacciasassi.

Nell’anticipo con il Lillestrøm Knutsen ha l’opportunità di consolidare il primato, mettendo ancora più pressione al Viking, in campo soltanto il giorno dopo.

Occhio però alla voglia di riscatto della neopromossa, che nell’ultimo turno di Eliteserien ha perso proprio contro la diretta concorrente del Bodø, arrendendosi 2-1 e vedendo interrompersi la mini-striscia di due vittorie di fila, inanellate contro Fredrikstad e KFUM Oslo dopo la pausa per il Mondiale. In ogni caso, il tecnico dei cinque volte campiono di Norvegia Hans Erik Odegaard non può rimproverarsi nulla: contro ogni pronostico la sua squadra è quarta in classifica dopo 14 giornate, in piena zona Europa. Il Lillestrøm è così in alto anche grazie al rendimento in trasferta: è quella che ha fatto meglio fuori casa dopo le prime due della classe, Bodø e Viking.

Knutsen dovrebbe affidarsi a un undici molto simile a quello della sfida di domenica scorsa a Sandefjord. Assenti Mikkelsen e Evjen, entrambi infortunati. L’attacco, rimasto orfano di Hogh (passato al Celtic), sarà formato da Blomberg ed Helmersen. Non sono previste, insomma, grosse novità nonostante nella prossima settimana i gialloneri debutteranno nei preliminari di Champions League contro i belgi dell’Union Saint-Gilloise.

Come vedere Bodø/Glimt-Lillestrøm in diretta tv e streaming

Bodø/Glimt-Lillestrøm, in programma venerdì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Bodø arriva a questo appuntamento con una fiducia straripante e un’organizzazione tattica che rasenta la perfezione, soprattutto nella fase di possesso e di riaggressione casalinga.

Il Lillestrøm ha finora disputato un campionato eccezionale da neopromossa e vanta numeri esterni di tutto rispetto nel complesso della stagione, ma quando la qualità dell’avversario sale mostra evidenti crepe a livello difensivo. Considerando che in 4 degli ultimi 5 sconti diretti il Bodø ha sbaragliato i rivali con almeno 2 gol di scarto, la sensazione è che il dominio territoriale dei padroni di casa indirizzerà il match verso una vittoria netta. Dovrebbe terminare, al contempo, la striscia di clean sheet da parte degli uomini di Knutsen, contro una squadra che fuori casa ha mostrato un’efficienza offensiva impressionante, segnando in 11 delle 14 gare disputate in stagione.

Le probabili formazioni di Bodø/Glimt-Lillestrøm

BODØ/GLIMT (4-2-2-2): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Maatta; Berg, Fet; Hauge, Brynhildsen; Helmersen, Blomberg.

LILLESTRØM (4-1-4-1): Dahlberg; Ranger, Garnas, Gabrielsen, Elkaer; Ibrahimaj; Nordh, Karlsbakk, Nyheim, Va; Gulbrandsen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1