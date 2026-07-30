Musetti-Jodar, stress test prima della semifinale: il pronostico

Quarti di finale a Washington per Lorenzo Musetti, che dovrà ora affrontare un’ostica sfida contro Rafael Jodar: analisi e pronostico del match.

Quando si torna in campo dopo una lunga sosta dovuta a un infortunio, le incognite sono sempre tantissime. Il rientro di Lorenzo Musetti, però, proprio non poteva cominciare meglio di così. Dopo il derby con Matteo Arnaldi, interrotto dal ritiro del ligure, l’azzurro ha superato anche Aleksandar Vukic, conquistando così un posto nei quarti di finale dell’Atp 500 di Washington.

Il livello di difficoltà, però, adesso si alza ulteriormente: sulla strada verso la semifinale c’è Rafael Jodar, uno dei giovani che più si sono messi in luce nel corso di questa stagione. Lo spagnolo arriva all’appuntamento dopo aver eliminato Kei Nishikori con una prestazione molto convincente, successo che gli ha permesso di raggiungere il primo quarto di finale in carriera sul cemento a livello Atp e di consolidare il suo status di giovane campione in ascesa.

Quello che Musetti si appresta ad affrontare sarà un test molto diverso dai due in cui si è cimentato finora. Se il match contro Arnaldi è durato poco più di un’ora, a causa del ritiro del connazionale, quello al termine del quale ha rispedito a casa Vukic gli ha permesso di ritrovare ritmo e intensità dopo il lungo stop. Un discorso diverso va fatto per Jodar, invece, che arriva sulle ali dell’entusiasmo e senza particolari pressioni, consapevole di avere già centrato uno dei risultati più importanti della sua giovane carriera.

Musetti-Jodar: il pronostico

Non ci sono precedenti nel circuito maggiore tra Musetti e Jodar, un elemento che rende ancora più interessante la sfida di venerdì 31 luglio. Il pronostico, però, pende leggermente dalla parte dello spagnolo, in quanto il 19enne di Madrid sta vivendo una stagione di altissimo livello. A Washington il carrarino è cresciuto partita dopo partita, ma questo rappresenta il primo vero banco di prova contro un avversario in grande fiducia e reduce da risultati di spessore. L’azzurro possiede l’esperienza per ribaltare i pronostici, ma considerando il momento attraversato dai due, il fatto che Musetti debba ancora sgranchirsi un po’ le gambe e il percorso compiuto in questa settimana, Jodar parte con un leggero vantaggio.