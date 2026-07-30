Pronostico Coritiba-Cruzeiro: finisce come l’ultima volta

Coritiba-Cruzeiro è valida per la ventunesima giornata del Brasileirao e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre partite senza vittorie per il Coritiba: due sconfitte e un pareggio. Una sola vittoria nelle ultime tre per il Cruzeiro. Due squadre, quindi, che vivono un momento così. Complicato è dire troppo – almeno per gli ospiti – ma sicuramente non facile.

Appaiate a quota 27 punti in classifica, è una sfida delicata, perché mette in palio dei posti pesantissimi per le prossime coppe. E, nel corso degli anni, questa sfida non ha quasi mai regalato delle emozioni: molti zero a zero, anche pareggi con gol, ma raramente si è vista una squadra prevalere sull’altra. Nell’ultimo incrocio, però, sono arrivati almeno i gol – e la vittoria esterna del Coritiba – e, la gara di venerdì, dovrebbe finire comunque allo stesso modo. In che senso? Nel senso che ci aspettiamo almeno un gol per squadra. In questo caso, oltre la paura che ci potrebbe essere per perdere dei punti, c’è soprattutto la voglia di cercare di prendersi la vittoria. Perché serve davvero a questi gruppi.

Quindi, almeno delle reti, ce le possiamo aspettare, e sotto vi diciamo come la vediamo. E vi diciamo ovviamente il nostro pronostico.

Come vedere Coritiba-Cruzeiro in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventunesima giornata del Brasileirao Coritiba-Cruzeiro, in programma venerdì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.15 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Un pareggio, tra le altre cose, potrebbe anche fare comodo. Un punto per muovere la classifica. E come? Con almeno un gol per squadra. Sì, quest’ultima cosa ci piace pareggio e anche la quota è molto alta ed è sicuramente da dover prendere. Il GOL ci sentiamo è quasi assicurato. Le probabili formazioni di Coritiba-Cruzeiro CORITIBA (4-2-3-1): Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy, Bruno Melo; Thiago Santos, Tissi; Lavega, Josue, Breno Lopes; Pedro Rocha.

CRUZEIRO (4-2-3-1): Otavio Costa; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan, Rojas; Matheus Henrique, Romero; Bruno Rodrigues, Wanderson, Sinisterra; Kaio Jorge. POSSIBILE RISULTATO: 1-1