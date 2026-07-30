Pronostico PAOK-Dinamo Kiev: Lisci deve completare l’opera

PAOK-Dinamo Kiev è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla
Nessuno, o quasi, si aspettava che l’impatto di Lisci sulla panchina del PAOK potesse essere così importante. E invece, il tecnico italiano, ha vinto una delle partite più difficili fino al momento giocate battendo in trasferta la Dinamo Kiev nella gara d’andata del secondo turno preliminare di EL. E adesso, in casa, deve solo completare l’opera.
Meno possesso palla per i greci ma più tiri in porta e anche gli xG (2.01 contro 1.33) rendono l’idea dell’efficacia in fase offensiva della squadra che giovedì giocherà in casa. E allora ecco che la situazione – dopo il 3-2 – ci pare abbastanza delineata. La Dinamo non ha dimostrato di avere la forza per riuscire a prendersi il passaggio del turno e anche il fatto, purtroppo per loro, di giocare ancora lontani dal proprio campo fa sicuramente la differenza.
Ci aspettiamo, insomma, un PAOK decisamente voglioso di chiudere i conti e senza portare avanti il discorso. Anzi, ci aspettiamo una sfida che, per i padroni di casa, si potrebbe sbloccare nel primo tempo.
Come vedere PAOK-Dinamo Kiev in diretta tv e in streaming
PAOK-Dinamo Kiev è in programma giovedì alle 19:45. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del PAOK è quotata 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.
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Il pronostico
Ci aspettiamo, come detto, un’altra vittoria del PAOK che chiuderà i conti senza particolari problemi. La sfida, anche in questo caso dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e un gol per squadra. Una quota, quest’ultima, da prendere assolutamente.
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Le probabili formazioni di PAOK-Dinamo Kiev
PAOK (4-3-3): Pavlenka; Kenny, Elustondo, Michailidis, Mythou; Camara, Konstantelias, Taylor; Taison, Zivkovic, Zafeiris.
DINAMO KIEV (4-3-3): Necheret; Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchank; Pikhalyonok, Brazkho, Shaparenko; Voloshyn, Ponomarenko, Redusho.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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