Pronostico Pafos-Hajduk Spalato: il ribaltone è complicato

Pafos-Hajduk Spalato è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Qualche avvisaglia c’era stata nelle ultime amichevoli. Le sconfitte rimediate con Jagiellonia e Slovan Bratislava avevano fatto sorgere più d’un dubbio a Ricardo Sá Pinto, allenatore del Pafos, club cipriota in grandissima ascesa negli ultimi due anni, ma solo i più pessimisti potevano immaginare un KO così pesante (2-0) nella prima gara ufficiale della stagione, la trasferta di Spalato contro l’Hajduk, il primo atto di una doppia sfida che mette in palio un pass per il terzo turno di qualificazione alla prossima Europa League.

Competizione alla quale il Pafos non ha mai partecipato, essendo passato nell’ultimo biennio dalla prima storica qualificazione alla Conference League nel 2024 alla Champions lo scorso anno, conquistata grazie al trionfo in campionato. I detentori della coppa nazionale cipriota, tuttavia, potrebbero dover aspettare ancora prima di giocare l’Europa League. Nel caso in cui non riuscissero a ribaltare i due gol di svantaggio davanti al proprio pubblico, infatti, si ritroverebbero catapultati nel terzo turno di qualificazione alla Conference, tutto sommato un discreto paracadute.

I croati zoppicano in trasferta

Di sicuro servirà maggiore incisività in attacco, dal momento che in Croazia David Luiz e compagni non sono stati in grado di scalfire la difesa dell’Hajduk. E i Bili, dopo un primo tempo di studio, nella ripresa hanno affondato il colpo, realizzando due reti nel giro di nove minuti, prima con Sego e poi con Meljnak, portando a casa una vittoria che equivale a una sorta di ipoteca sulla qualificazione.

La squadra di Gonzalo Garcia sarà chiamata in ogni caso a tenere alta la soglia dell’attenzione: in trasferta non vince da 5 partite in competizioni ufficiali, trend che dovrà invertire se vorrà qualificarsi all’Europa League per la prima volta dal 2010-11.

Come vedere Pafos-Hajduk Spalato in diretta tv e streaming

La sfida tra Pafos e Hajduk Spalato, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il verdetto dell’andata costringe il Pafos a sbilanciarsi fin dal fischio d’inizio alla ricerca di quel gol che andrebbe a riaprire il discorso qualificazione. Gli uomini di Sá Pinto in casa hanno numeri difensivi solidi, ma la necessità di condurre il gioco esporrà il fianco ai micidiali contropiedi di Sego e compagni. L’Hajduk ha dimostrato fragilità nelle uscite esterne europee (come confermato dal KO indolore in Slovacchia nel turno precedente contro lo Zilina), rendendo plausibile una gara mossa in cui i padroni di casa troveranno la via della rete, concedendo però almeno un’occasione letale agli ospiti. La necessità del Pafos di attaccare ed il potenziale in ripartenza dell’Hajduk ci spingono a valutare l’opzione Gol. Da valutare anche la doppia chance interna unita a due reti complessive.

Le probabili formazioni di Pafos-Hajduk Spalato

PAFOS (4-2-3-1): Majecki; Bruno, David Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jajà, Dragomir, Biel; Lele.

HAJDUK SPALATO (4-2-3-1): Silic; Acapandie, Maresic, Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Bamba, Dali, Melnjak; Sego.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1