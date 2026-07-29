Pronostico Maccabi Tel Aviv-Sheriff Tiraspol: la testa è già al terzo turno

Maccabi Tel Aviv-Sheriff Tiraspol è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il tecnico scozzese del Maccabi Tel-Aviv, Kenny Miller, non poteva sognare un avvio migliore di questo. I gialli, negli unici due match ufficiali disputati nella nuova stagione, hanno dominato in lungo e in largo: 3-1 all’Hapoel Be’er Sheva nella sfida che assegnava il primo trofeo stagionale, la Supercoppa israeliana, e addirittura uno schiacciante 0-5 nella trasferta di Tiraspol contro lo Sheriff nel debutto nei preliminari di Europa League. Doveva essere una gara equilibrata ed invece il Maccabi sin da subito ha fatto capire chi comandava: superiorità totale e ben cinque reti (doppietta dell’attaccante Abu Farchi), approfittando della serata storta dei difensori del club della Transnistria.

Un risultato quasi impossibile da ribaltare nel match di ritorno che si giocherà in campo neutro a Batumi, in Georgia. Miller, in effetti, può già iniziare a pensare al turno successivo, dove affronterà la vincente di Qarabag-CSKA Sofia.

Lo Sheriff, invece, si consolerà con la retrocessione in Conference League, dove sarà protagonista del terzo turno di qualificazione. In Super Liga moldava la squadra di Victor Mihailov è prima in classifica dopo le prime cinque giornate, unica ancora imbattuta (tre vittorie e due pareggi). Domenica scorsa, tuttavia, i gialloneri hanno dimostrato di aver accusato il colpo, non andando al di là di un pareggio a reti bianche con il Milsami. Il Maccabi invece ha potuto riposarsi: il campionato israeliano inizierà soltanto il 22 agosto.

Come vedere Maccabi Tel Aviv-Sheriff Tiraspol in diretta tv e streaming

La sfida tra Maccabi Tel Aviv e Sheriff Tiraspol, in programma giovedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Con la qualificazione già sigillata dal perentorio 5-0 dell’andata, la sfida di Batumi assume i contorni di un match teoricamente senza assilli tattici. Il Maccabi Tel-Aviv gioca sul velluto, sorretto da un attacco in stato di grazia che trova la via della rete con disarmante continuità. Lo Sheriff cercherà di ripulire l’immagine mostrata all’andata, ma le difficoltà realizzative esterne (appena un gol di media in trasferta) e le amnesie difensive contro avversari di caratura superiore lasciano presagire un altro incontro aperto. Nonostante il probabile turnover da ambo le parti, il trend offensivo degli israeliani e la leggerezza mentale delle due squadre indirizzano la sfida verso un altro match ricco di marcature.

Le probabili formazioni di Maccabi Tel Aviv-Sheriff Tiraspol

MACCABI TEL-AVIV (3-5-2): Melika; Hamo, Camara, Shlomo; Jehezkel, Shahar, Sissokho, Noy, Revivo; Abu Farchi, Peretz.

SHERIFF TIRASPOL (3-5-2): Timbur; Ciss, Magassouba, Rai Lopes; Mota, Pergjoni, Klas, Sapata, Forov; Asprilla, Loukou.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1