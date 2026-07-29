Los Cabos, gli outsider sognano il colpo: i pronostici degli ottavi

Gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Los Cabos propongono diverse sfide alquanto interessanti: analisi e pronostici dei match del 30 luglio.

Mentre il tabellone comincia a perdere diversi outsider, gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Los Cabos mettono di fronte giocatori con percorsi e obiettivi molto diversi. C’è chi è chiamato a confermare il favore del pronostico, chi vuole sfruttare un tabellone che si è aperto e chi, dopo un esordio convincente, prova ad avvicinarsi ulteriormente alla zona decisiva del torneo.

Tra le sfide in programma c’è quella tra Francisco Cerundolo e Tristan Boyer: l’argentino ha iniziato il torneo senza particolari difficoltà, confermando di attraversare un buon momento anche sul cemento dopo una bella parentesi sul mattone tritato. Boyer ha sfruttato bene il primo turno e arriva agli ottavi con entusiasmo, ma affronta un avversario abituato a giocare questo tipo di partite e con un livello complessivo superiore. Per questo motivo, Cerundolo parte favorito.

Da seguire anche il confronto tra Jiri Lehecka e Coleman Wong. Il ceco è uno dei giocatori che negli ultimi mesi ha trovato maggiore continuità di rendimento sul cemento e, quando è al meglio, possiede qualità sufficienti per fare strada anche nei tornei più importanti.

Ottavi a Los Cabos: i favoriti per il passaggio del turno

Wong ha già dimostrato di poter essere competitivo contro avversari di livello, ma questa rappresenta una prova decisamente più impegnativa rispetto al turno precedente. Lehecka, alla luce di quanto considerato, sembra avere tutte le carte in regola per centrare la qualificazione ai quarti.

L’ultimo match preso in esame è quello tra Bernard Tomic e Karen Khachanov: l’australiano continua a cercare risultati che possano rilanciarlo nel circuito maggiore, tanto è vero che a Los Cabos è riuscito a ritagliarsi un posto negli ottavi. Khachanov, invece, arriva in Messico con un curriculum ben diverso: l’esperienza maturata negli ultimi anni, unita all’abitudine a confrontarsi con avversari di alta classifica, lo rendono il candidato principale per il passaggio del turno. Tomic proverà a sorprendere il russo, ma sulla carta il divario resta evidente.

Cerundolo in Cerundolo-Boyer

Lehecka in Lehecka-Wong

Khachanov in Tomic-Khachanov