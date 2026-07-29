Home » TENNIS » Quarti in palio a Washington: i pronostici del 30 luglio

Quarti in palio a Washington: i pronostici del 30 luglio

di

A Washington si entra nella fase più calda del torneo: ecco analisi e pronostici dei match che valgono l’accesso ai quarti di finale dell’Atp 500.

Il tabellone dell’Atp 500 di Washington comincia a stringersi in maniera significativa e gli ottavi di finale promettono confronti particolarmente interessanti. Tra i match clou del 30 luglio c’è, per iniziare, quello tra Alex Michelsen e Adrian Mannarino: il primo ha iniziato il torneo con una vittoria in due set su Mackenzie McDonald, mentre il francese ha sorpreso il numero cinque del seeding Learner Tien, confermando di poter essere ancora molto competitivo sul cemento.

Shelton
Quarti in palio a Washington: i pronostici del 30 luglio (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Michelsen, però, gioca in casa, conosce bene queste condizioni e sembra avere maggiori chance di conquistare un posto nei quarti. Attenzione anche alla sfida tra Terence Atmane e Alejandro Tabilo. Il francese arriva agli ottavi dopo aver eliminato Frances Tiafoe, uno dei protagonisti più attesi del torneo, in una delle sorprese del primo turno cui alludevamo in precedenza.

Anche Tabilo ha dovuto faticare per superare Tallon Griekspoor al termine di una battaglia in tre set. Entrambi hanno dunque già dimostrato di essere in forma, ma il successo ottenuto da Atmane contro un avversario di quel livello potrebbe rappresentare un’importante iniezione di fiducia.

Atp Washington, chi passa ai quarti?

Mensik
Atp Washington, chi passa ai quarti? (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Si preannuncia combattuto anche il confronto tra Ugo Humbert e Ben Shelton: il giocatore d’Oltralpe ha sfruttato il primo turno per ritrovare una vittoria, mentre Shelton ha dovuto lavorare più del previsto contro Martin Damm, imponendosi soltanto al terzo set. Il pubblico sarà inevitabilmente dalla parte dello statunitense, ma a fare la differenza potrebbe essere soprattutto la maggiore incisività di Shelton nei momenti decisivi.

Completa il programma la sfida tra Brandon Nakashima e Jakub Mensik. L’americano ha superato Tomas Martin Etcheverry senza concedere set, mentre il ceco ha avuto bisogno del terzo parziale per piegare Trevor Svajda. Mensik continua a essere uno dei giovani più interessanti del circuito e, nonostante Nakashima giochi davanti ai propri tifosi, parte con un leggero vantaggio grazie al livello espresso negli ultimi mesi.

Michelsen in Michelsen-Mannarino
Atmane in Atmane-Tabilo
Shelton in Humbert-Shelton
Mensik in Nakashima-Mensik

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni