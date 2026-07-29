Quarti in palio a Washington: i pronostici del 30 luglio

A Washington si entra nella fase più calda del torneo: ecco analisi e pronostici dei match che valgono l’accesso ai quarti di finale dell’Atp 500.

Il tabellone dell’Atp 500 di Washington comincia a stringersi in maniera significativa e gli ottavi di finale promettono confronti particolarmente interessanti. Tra i match clou del 30 luglio c’è, per iniziare, quello tra Alex Michelsen e Adrian Mannarino: il primo ha iniziato il torneo con una vittoria in due set su Mackenzie McDonald, mentre il francese ha sorpreso il numero cinque del seeding Learner Tien, confermando di poter essere ancora molto competitivo sul cemento.

Michelsen, però, gioca in casa, conosce bene queste condizioni e sembra avere maggiori chance di conquistare un posto nei quarti. Attenzione anche alla sfida tra Terence Atmane e Alejandro Tabilo. Il francese arriva agli ottavi dopo aver eliminato Frances Tiafoe, uno dei protagonisti più attesi del torneo, in una delle sorprese del primo turno cui alludevamo in precedenza.

Anche Tabilo ha dovuto faticare per superare Tallon Griekspoor al termine di una battaglia in tre set. Entrambi hanno dunque già dimostrato di essere in forma, ma il successo ottenuto da Atmane contro un avversario di quel livello potrebbe rappresentare un’importante iniezione di fiducia.

Atp Washington, chi passa ai quarti?

Si preannuncia combattuto anche il confronto tra Ugo Humbert e Ben Shelton: il giocatore d’Oltralpe ha sfruttato il primo turno per ritrovare una vittoria, mentre Shelton ha dovuto lavorare più del previsto contro Martin Damm, imponendosi soltanto al terzo set. Il pubblico sarà inevitabilmente dalla parte dello statunitense, ma a fare la differenza potrebbe essere soprattutto la maggiore incisività di Shelton nei momenti decisivi.

Completa il programma la sfida tra Brandon Nakashima e Jakub Mensik. L’americano ha superato Tomas Martin Etcheverry senza concedere set, mentre il ceco ha avuto bisogno del terzo parziale per piegare Trevor Svajda. Mensik continua a essere uno dei giovani più interessanti del circuito e, nonostante Nakashima giochi davanti ai propri tifosi, parte con un leggero vantaggio grazie al livello espresso negli ultimi mesi.

Michelsen in Michelsen-Mannarino

Atmane in Atmane-Tabilo

Shelton in Humbert-Shelton

Mensik in Nakashima-Mensik