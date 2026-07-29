Pronostico Vitoria-Palmeiras: un altro sgambetto

Vitoria-Palmeiras è valida per la ventunesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.
Nel momento in cui il Palmeiras scenderà in campo, sarà il risultato del Flamengo che giocherà un giorno prima e quindi capirà se i rossoneri si sono avvicinati. Di certo il momento è delicato dentro la truppa ospite, soprattutto per la sconfitta arrivata contro l’Atletico Mineiro in casa davvero impronosticabile.
Fortuna ha voluto che il Flamengo la sua di partita l’abbia pareggiata e quindi non ha del tutto sfruttato il passo falso. Ma c’è la sensazione, dentro il Palmeiras, che le cose non stiano andando proprio nel verso giusto. Anzi, c’è qualcosa che non quadra. Vero che una sola sconfitta dopo una serie importanti di vittorie non conta quasi nulla, ma le affermazioni che appunto prima sono arrivate, a livello di prestazione, non è che abbiano entusiasmato nessuno. Insomma, delicato momento.
Arrivati quindi a questo punto, crediamo che il Vitoria – anche questa squadra è stata sconfitta nel corso dell’ultima partita dopo una serie importanti di utili – possa aiutare clamorosamente il Flamengo. Sì, proprio così. C’è la netta possibilità che il Palmeiras possa fare un altro passo falso, anche mezzo in questo caso, e quindi rischiare tantissimo.
Come vedere Vitoria-Palmeiras in diretta tv e in streaming
La sfida valida per la ventunesima giornata del Brasileirao Vitoria-Palmeiras, in programma giovedì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.87 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Sfida, questa, da almeno un gol per squadra. E già questa quota è altissima e si potrebbe provare. Poi occhio, come spiegato, alla possibilità che questo match possa davvero finire in pareggio. Per il momento che stanno vivendo le due squadre ci pare proprio apparecchiato questo tipo di risultato.
Le probabili formazioni di Vitoria-Palmeiras
VITORIA (4-1-4-1): Lucas Arcanjo; Jamerson, Caca, Luan, Ramon; Caique; Erick, Ze Vitor, Baralhas, Tarzia; Rene.
PALMEIRAS (3-4-2-1): Carlos Miguel; Murilo, Gomez, Martinez; Felipe Anderson, Andrea Pereira, Marlon Freytas, Piquerez; Mauricio, Arias; Sosa.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus