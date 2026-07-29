Pronostico Vitoria-Palmeiras: un altro sgambetto

Vitoria-Palmeiras è valida per la ventunesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento in cui il Palmeiras scenderà in campo, sarà il risultato del Flamengo che giocherà un giorno prima e quindi capirà se i rossoneri si sono avvicinati. Di certo il momento è delicato dentro la truppa ospite, soprattutto per la sconfitta arrivata contro l’Atletico Mineiro in casa davvero impronosticabile.

Fortuna ha voluto che il Flamengo la sua di partita l’abbia pareggiata e quindi non ha del tutto sfruttato il passo falso. Ma c’è la sensazione, dentro il Palmeiras, che le cose non stiano andando proprio nel verso giusto. Anzi, c’è qualcosa che non quadra. Vero che una sola sconfitta dopo una serie importanti di vittorie non conta quasi nulla, ma le affermazioni che appunto prima sono arrivate, a livello di prestazione, non è che abbiano entusiasmato nessuno. Insomma, delicato momento.

Arrivati quindi a questo punto, crediamo che il Vitoria – anche questa squadra è stata sconfitta nel corso dell’ultima partita dopo una serie importanti di utili – possa aiutare clamorosamente il Flamengo. Sì, proprio così. C’è la netta possibilità che il Palmeiras possa fare un altro passo falso, anche mezzo in questo caso, e quindi rischiare tantissimo.

Come vedere Vitoria-Palmeiras in diretta tv e in streaming La sfida valida per la ventunesima giornata del Brasileirao Vitoria-Palmeiras, in programma giovedì alle 02:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.87 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Le probabili formazioni di Vitoria-Palmeiras VITORIA (4-1-4-1): Lucas Arcanjo; Jamerson, Caca, Luan, Ramon; Caique; Erick, Ze Vitor, Baralhas, Tarzia; Rene.

PALMEIRAS (3-4-2-1): Carlos Miguel; Murilo, Gomez, Martinez; Felipe Anderson, Andrea Pereira, Marlon Freytas, Piquerez; Mauricio, Arias; Sosa. POSSIBILE RISULTATO: 3-0