Pronostico Anderlecht-Hammarby: qualificazione in bilico

Anderlecht-Hammarby è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vitor Bruno, da poche settimane al timone dell’Anderlecht, una settimana fa è andato vicino a conquistare una vittoria pesantissima in casa dell’Hammarby, match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League. I belgi, in vantaggio con Sikan dopo appena sei minuti di gioco, si sono fatti riacciuffare dagli svedese all’89’ mentre stavando dando l’impressione di poter resistere anche con un uomo in meno (espulso Saliba nel finale per doppia ammonizione). L’1-1 di Stoccolma, in ogni caso, è un buon risultato per il tecnico portoghese, alla prima ufficiale alla guida del club che dovrà cercare di riportare in auge dopo due quarti posti consecutive (il titolo manca dal 2017).

In Svezia si è notata la differenza di condizione atletica tra le due formazioni. L’Hammarby alla fine ne aveva di più, non una sorpresa se consideriamo che il campionato svedese, l’Allsvenskan, è in pieno corso di svolgimento.

Gli uomini di Henrik Rydstrom dopo quindici turni sono secondi in classifica pur non riuscendo a tenere testa all’implacabile Sirius, che ha 11 punti in più e sta facendo un torneo a parte. Nel weekend l’Hammarby, a differenza dei belgi, non si è riposato, pareggiando 1-1 sul campo del Brommapojkarna. Quinto risultato utile di fila per gli scandinavi da quando si è ripreso a giocare dopo la lunga pausa per il campionato del mondo. La solidità difensiva è senza alcun dubbio uno dei punti di forza dei biancoverdi (miglior difesa dell’Allsvenskan con appena 15 gol subiti), ma preoccupa il rendimento in trasferta: nel corso del 2026 ha vinto solo 2 partite su 7 tra quelle giocate fuori casa.

Come vedere Anderlecht-Hammarby in diretta tv e streaming

La sfida Anderlecht-Hammarby, in programma giovedì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’1-1 dell’andata azzera tutti i calcoli e trasforma il ritorno in una sfida secca ad alta tensione. L’Hammarby vanta una migliore tenuta atletica sui 90 minuti e cercherà di chiudere gli spazi facendo leva sull’organizzazione difensiva, ma le storiche difficoltà esterne mostrate nel 2026 rischiano di pesare enormemente. L’Anderlecht al Lotto Park ha la qualità e il peso offensivo necessari per scardinare la resistenza scandinava e prendersi la qualificazione nei tempi regolamentari. Ci aspettiamo una gara bloccata nelle prime battute e poi sbloccata dal maggior cinismo dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Anderlecht-Hammarby

ANDERLECHT (4-4-2): Coosemans; Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson; Llansana, Kana, Ambros, Nga Kana; Sikan, Seke.

HAMMARBY (4-3-2-1): Hahn; Skoglund, Fofana, Winther, Persson; Karlsson, Tekie, Lind; Adjei, Besara; Abraham.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0