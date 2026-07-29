I pronostici di mercoledì 29 luglio: Champions League e Conference League

I pronostici di mercoledì 29 luglio, ci sono otto partite di Champions League e tre di Conference League
Nessuna goleada all’andata, con il favoritissimo Fenerbahçe incapace di dilagare contro un orgoglio Gornik Zabrze. Il controllo dei gialloblù è stato sostanzialmente totale (79% del possesso palla, 15 tiri totali contro i 2 degli avversari) ma se la squadra di Ismail Kartal ha potuto mettere in discesa la qualificazione al terzo turno, battendo 1-0 i polacchi, è grazie al sigillo dell’esperto attaccante brasiliano Talisca, terminale offensivo del 4-2-3-1 disegnato dal tecnico turco che alla fine dello scorso campionato ha preso il posto di Domenico Tedesco, oggi al Bologna.
L’esiguo 1-0 dell’andata lascia aperto uno spiraglio di speranza per il Gornik Zabrze, che davanti ai propri tifosi cercherà di spingere fin dai primi minuti. Questa propensione ad aprirsi per cercare il gol del pareggio offrirà inevitabilmente praterie invitanti per le ripartenze del Fenerbahçe. La squadra di Kartal vanta una percentuale di vittorie in trasferta del 65% nelle ultime 20 gare fuori casa e una media di 2.15 gol realizzati. Nonostante le assenze e la spinta dell’Arena Zabrze, la qualità tecnica e l’efficacia offensiva degli ospiti dovrebbero fare la differenza anche al ritorno.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Universitatea Craiova-Levski Sofia, Champions League, ore 19:30
Vincenti
- FENERBAHCE (in Gornik Zabrze-Fenerbahce, Champions League, ore 20:00)
- KAIRAT O PAREGGIO (in Kairat-Omonia Nicosia, Champions League, ore 17:00)
- RAPID VIENNA (in Rapid Vienna-Santa Coloma, Champions League, ore 20:30)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Hapoel Beer Sheva-Víkingur Reykjavík, Champions League, ore 19:30
- Stella Rossa-Larne, Champions League, ore 20:00
- Slovan Bratislava-FC Iberia 1999, Champions League, ore 20:15
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- FC Copenaghen-Polissya Zhytomyr, Conference League, ore 19:00
- Lech Poznan-Aarhus, Champions League, ore 19:00
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 8.13 GOLDBET ; 9.38 SPORTBET; 8.13 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Universitatea Craiova-Levski Sofia, Champions League, ore 19:30
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus