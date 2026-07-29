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Pronostico Internacional-Flamengo: riprende subito la marcia per il primo posto

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Internacional-Flamengo è valida per la ventunesima giornata del Brasileirao e si gioca giovedì: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio interno contro il San Paolo ha sicuramente rallentato un poco la corsa del Flamengo alla capolista Palmeiras. Adesso, i punti di distacco, sono sei, ma i rossoneri hanno sempre una partita in meno.

Pronostico Internacional-Flamengo
Pronostico Internacional-Flamengo: riprende subito la marcia per il primo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un mezzo passo falso oggettivamente ci può stare e lo sappiamo tutti, ma è pur sempre importante riuscire a riprendere in maniera immediata la corsa. L’occasione, contro l’Internacional, è assai importante: il motivo è semplice ed è presto spiegato. I padroni di casa vivono un momento di profonda crisi – con quattro sconfitte di fila – e occupano una posizione di classifica complicata. Ora, è evidente che l’Internacional vorrà in tutti i modi riuscire a prendersi una vittoria, o almeno fare punti, per riprendere la marcia e il cammino che si è interrotto un poco di tempo fa, ma dall’altro lato il Flamengo sa benissimo che è troppo ghiotta l’opportunità per non sfruttarla.

Parliamo pur sempre di una squadra, quella ospite, capace di vincere tutto lo scorso anno e in corsa per tutto anche in questa stagione. Diciamo che sì, quel pareggio è stato un mezzo passo falso ma tutti sono pronti a riprendere il cammino. E ad accorciare in classifica, ovviamente.

Come vedere Internacional-Flamengo in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la ventunesima giornata del Brasileirao Internacional-Flamengo, in programma giovedì alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Ci aspettiamo una vittoria del Flamengo, in una gara da almeno un gol per squadra. Vabbè, questo è un altro conto e la quota dell’affermazione ospite – parliamo di una delle squadre più forti del campionato, è troppo alta per non essere sfruttata.

Le probabili formazioni di Internacional-Flamengo

INTERNACIONAL (4-4-2): Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Maripan, Matheus; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra, Bernabei; Carbonero, Alerrandro. 
FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Emerson Royal, Vitao, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Lorran, Samuel Lino, Bruno Henrique; Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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