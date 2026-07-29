Pronostico Midtjylland-Besiktas: tutto ancora aperto in Danimarca

Midtjylland-Besiktas è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vincenzo Italiano ha vinto di corto muso il primo match ufficiale da quando siede sulla panchina del Besiktas, quasi un controsenso vista la sua nomea di giochista. Non hanno badato a fronzoli i bianconeri di Istanbul nel primo round con l’ostico Midtjylland, probabilmente la squadra peggiore che potessero pescare in questo turno preliminare. A decidere la gara d’andata, nella capitale turca, un gol del centrocampista – nonché capitano – Kokçu (1-0), uno che oltre al lavoro sporco si presenta spesso davanti alla porta avversaria.

Il turning point dell’incontro con i danesi è stato però il cartellino rosso sventolato dall’arbitro all’attaccante nigeriano Etim, espulso dopo appena 15 minuti di gioco: l’inferiorità numerica ha inevitabilmente dato una grossa mano a un Besiktas molto disciplinato nella propria metà campo ma che allo stesso tempo non è riuscito a trovare quel raddoppio che avrebbe reso tutto più semplice in Danimarca.

La sensazione, infatti, è che a Herning il Midtjylland si giocherà le sue carte, dando filo da torcere agli uomini di Italiano. Nel weekend intanto la formazione di Mike Tullberg non si è fatta distrarre dall’imminente impegno europeo, esordendo nella Superligaen 2026-27 con un rocambolesco successo per 3-2 in casa del Sonderjyske e conquistando i primi tre punti della nuova stagione. Ora testa al match di ritorno con i bianconeri, che mette in palio un pass per il terzo turno: chi la spunterà se la vedrà con la vincente della sfida tra Tromso e Hradec Kralove.

Come vedere Midtjylland-Besiktas in diretta tv e streaming

La sfida Midtjylland-Besiktas, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

L’esito e le dinamiche dell’andata lasciano presagire un ritorno vibrante e ricco di ribaltamenti di fronte alla MCH Arena. Il Midtjylland non ha alternative: la truppa di Tullberg ha dimostrato grande facilità nel trovare la via della rete tra le mura amiche (2.33 gol di media), ma la necessità di attaccare con la difesa alta lascerà praterie invitanti ai contropiedisti del Besiktas. La squadra di Italiano vanta una qualità individuale notevole negli ultimi 30 metri (in Danimarca potrebbe debuttare l’ex Arsenal Trossard) e possiede i mezzi tecnici per fare male in ripartenza. Sembrano, insomma, esserci tutti i presupposti per assistere a una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Besiktas

MIDTJYLLAND (4-3-3): Olafsson; Kristensen, Han-Beom Lee, Bech Sorensen, Bak Jensen; Billing, Bravo, Byskov; Osorio, Gue-sung Cho, Franculino Dju.

BESIKTAS (4-1-4-1): Nubel; Murillo, Tiago Djalò, Topçu, Yilmaz; Ozcan; Cerny, Olaitan, Kokcu, Fakili; Hyeon-gyu Oh.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2