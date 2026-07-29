Pronostico Benfica-San Gallo: sono già spalle al muro

Benfica-San Gallo è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel calcio di luglio le sorprese sono all’ordine del giorno e può capitare tranquillamente che una big commetta un passo falso. Per il Benfica, però, il problema è che il clamoroso KO con il San Gallo (2-1) è arrivato in un match ufficiale, il primo round del secondo turno di qualificazione all’Europa League. Preliminare che il club lusitano deve disputare a causa del deludente terzo posto nell’ultima Liga Portugal. Ma soprattutto a causa della contestuale vittoria della Coppa di Portogallo da parte della Torreense, società che milita addirittura nella serie cadetta portoghese (e che quindi ha soffiato il pass per la League Phase di Europa League proprio alle Aguias).

Male, malissimo Antonio Silva e compagni nella trasferta elvetica. Gli svizzeri, decisamente più avanti nella preparazione, hanno avuto la meglio in virtù di una migliore condizione a livello atletico, spuntandola a 10 minuti dalla fine. A deciderla un gol del difensore Gaal, giustiziere di un Benfica ancora arrugginito e lontano dal tipo di squadra che ha in mente il nuovo allenatore Marco Silva, tornato dopo quasi dieci anni a guidare un club del suo paese dopo l’intensa esperienza in Inghilterra tra Hull City, Watford, Everton e Fulham.

La situazione, in ogni caso, non è drammatica. Il 2-1 è un risultato ribaltabile, in particolar modo in uno stadio caldo come il da Luz. I biancorossi però dovranno essere perfetti. Nello scorso fine settimana hanno fatto le prove generali maltrattando 5-1 il Belenenses in amichevole, terzo test in questo mese dopo la sconfitta con il Flamengo (1-2) e la vittoria sul Villarreal (2-0). Il San Gallo invece ha esordito domenica nella Super League svizzera e, sulle ali dell’entusiasmo per il successo in coppa, si è imposto 2-1 sullo Zurigo (gol di Gortler e Hunziker).

Come vedere Benfica-San Gallo in diretta tv e streaming

La sfida Benfica-San Gallo, in programma giovedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Il Benfica farà leva sulla spinta dell’Estadio da Luz conducendo un forcing offensivo costante fin dai primi minuti, cercando di alzare il ritmo e far valere il superiore tasso tecnico individuale. Il San Gallo, dal canto suo, cercherà di replicare l’atteggiamento tattico dell’andata, rimanendo compatto nella propria trequarti per poi azionare transizioni veloci negli ampi spazi concessi dai lusitani.

Nonostante l’eccellente momento di forma degli svizzeri e qualche assenza tra le fila dei padroni di casa (Rios), la forza casalinga e il volume di gioco delle Aguias dovrebbero indirizzare la partita verso una vittoria netta del Benfica, capace di ribaltare il discorso qualificazione. Attesi almeno tre gol in una gara in cui aspettiamo un atteggiamento arrembante fin dal primo minuto da parte della squadra di Marco Silva per azzerare lo svantaggio. Scenario ideale per assistere a un avvio infuocato e ricco di gol nei primi 45 minuti.

Le probabili formazioni di Benfica-San Gallo

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Lenglet, Dahl; Figuereido, Manu Silva; Rafa Silva, Sudakov, Kaminski; Pavlidis.

SAN GALLO (3-5-2): Ati-Zigi; Gaal, Stanic, Okoroji; Vandermersch, Gortler, Daschner, Boukhalfa, Stevanovic; Balde, Witzig.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1