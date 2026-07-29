Navarro-Cocciaretto, dopo la rimonta serve un’altra impresa: il pronostico del match

Elisabetta Cocciaretto sfida Emma Navarro negli ottavi del Wta 500 di Washington dopo la splendida rimonta contro Tauson. Analisi e pronostico.

La partita contro Clara Tauson sembrava esserle ormai sfuggita di mano. Sotto di un set e poi di un break nel secondo, Elisabetta Cocciaretto ha invece cambiato completamente la direzione del match, imponendosi al termine di una battaglia durata oltre tre ore e conclusasi, alla fine della fiera, con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6. Una rimonta di carattere, oltre che di qualità, che le ha regalato gli ottavi di finale del Wta 500 di Washington, dove ad attenderla ci sarà, adesso, un’avversaria ancora più quotata: Emma Navarro.

L’americana, testa di serie numero otto del torneo ha avuto un esordio facile e ha giocato un match senza sbavature, mentre Cocciaretto avrà già nelle gambe una partita molto intensa ma anche – il rovescio della medaglia – la consapevolezza di poter competere ad alti livelli sul cemento americano.

Anche i precedenti raccontano di una sfida tutt’altro che scontata. Il bilancio sorride a Cocciaretto, che si è imposta per ben 2 volte su Navarro, l’ultima delle quali a maggio, sulla terra battuta degli Internazionali d’Italia. Un dato che conferma come l’azzurra sia già riuscita, in passato, a trovare le contromisure contro il tennis dell’americana, ma che va preso, al tempo stesso, con le pinze. Perché se è vero che Elisabetta ha disinnescato Emma in 2 occasioni, è altrettanto vero che stavolta la affronterà su una superficie teoricamente più favorevole alla sua avversaria. E questo, ahinoi, è un dettaglio a cui va dato il giusto peso.

Navarro-Cocciaretto: il pronostico

La vittoria su Tauson ha inevitabilmente cambiato la prospettiva del torneo di Cocciaretto. L’italiana partiva sfavorita anche al primo turno ed è riuscita a ribaltare una situazione che sembrava compromessa, ma contro Navarro dovrà alzare ulteriormente l’asticella. L’americana resta favorita per classifica, rendimento complessivo e abitudine a giocare con continuità questi tornei di alto livello. Allo stesso tempo, Cocciaretto ha già dimostrato di poter sovvertire i pronostici e arriva agli ottavi con fiducia e una vittoria di grande peso alle spalle. Se riuscirà a recuperare le energie spese contro Tauson, potrà rendere la vita complicata anche alla statunitense. Sulla carta, tuttavia, la favorita resta Navarro.