Pronostici Conference League 30 luglio: la tre giorni chiude in bellezza

Conference League, in palio gli ultimi pass per il terzo turno di qualificazione, penultima tappa prima degli spareggi. Ecco la nostra cinquina.

Ci siamo: il giovedì rappresenta tradizionalmente il piatto forte e più voluminoso del palinsesto dei preliminari di Conference League, la giornata clou in cui si consuma il dentro-fuori decisivo. Per chiudere in bellezza questa tre giorni di qualificazione, abbiamo isolato cinque gare altamente stuzzicanti.

Il nostro viaggio parte da Riga con Auda–FCSB. I lettoni di Jurgis Kalns partono con un insperato vantaggio grazie al pirotecnico 3-2 piazzato all’andata in Romania, coronato dalla stoccata vincente di Koné al 94′. Forte di cinque risultati utili nelle ultime sei uscite casalinghe (fresco l’1-0 al Daugavpils), l’Auda punta a difendere il margine ad ogni costo. Dall’altra parte, i blasonati rumeni dell’FCSB (sostanzialmente gli eredi della vecchia Steaua Bucarest), rinfrancati dal doppio 2-0 incassato in campionato contro Arges e Csikszereda, non possono permettersi una clamorosa eliminazione prematura. La reazione d’orgoglio dei rumeni appare scontata, ma la difesa di casa concede sempre qualcosa. Puntiamo sulla combo X2+Gol.

Ci spostiamo poi alla Le Coq Arena per Levadia Tallinn–Goteborg. Gli estoni di Zahovaiko sognano l’impresa dopo il brillante 2-1 piazzato al Gamla Ullevi, dando seguito a un luglio perfetto da quattro successi di fila. Il Goteborg di Billborn vive un momento nero – un solo acuto nelle ultime sette gare e una porta inviolata che manca da ben 19 uscite ufficiali (28 gol incassati nelle ultime 10 trasferte) – ma vanta una rosa nettamente superiore che lo costringerà a scoprirsi fin dal primo minuto alla ricerca del ribaltone. Con due difese ballerine e l’obbligo di spingere per gli svedesi, la scelta cade dritta sulla combo Gol+Over 2.5.

Le previsioni sulle altre partite

Completiamo il quadro con le ultime tre sfide in palinsesto. In Brann–Universitatea Cluj si riparte dallo spettacolare 2-2 dell’andata, un match che ha confermato la vocazione ultra-offensiva ma anche le amnesie difensive dei norvegesi, reduci dal rocambolesco 2-3 patito col Valerenga in Eliteserien e sempre a segno/con gol subito da dieci gare consecutive.

L’Universitatea Cluj stenta maledettamente lontano da casa (zero vittorie nelle ultime quattro esterne con una sola rete all’attivo) e, pur con le carte Pinho e Lukic da calare dal 1′, subirà la furia dei padroni di casa spinti dal proprio pubblico. Fiducia al Brann con la combo 1+Multigol 2-4.

Passiamo poi a Shkendija–Bravo. I macedoni devono recuperare l’1-2 patito in Slovenia, ma si presentano carichi dopo il perentorio 3-0 rifilato all’FK Skopje al debutto in campionato. Lo Shkendija tra le mura amiche è una sentenza (quattro successi di fila con 2.25 gol fatti di media) e ritrova il bomber Tamba dall’inizio. Il Bravo, nonostante l’ottimo ruolino esterno recente, ha mostrato sinistri scricchiolii incassando un pesante 0-3 dal Nafta nel weekend. Andiamo decisi sulla combo 1+Over 1.5 per la rimonta macedone.

Chiudiamo infine con UNA Strassen–Partizan Belgrado. Il 4-0 rifilato dai serbi all’andata ha trasformato il ritorno in Lussemburgo in poco più di un allenamento agonistico. L’UNA Strassen, per giunta orfano dello squalificato Agovic, farà quel che può contro un gigante fuori portata. La truppa di Belgrado, reduce dal 3-1 al Macva in campionato con il ritrovato Seck in evidenza, ha una caratura tecnica di ben altro livello e vorrà sbrigare la pratica con naturalezza: il segno 2 fisso è la certezza assoluta per blindare la schedina.

La nostra multipla

AUDA-FCSB X2+Gol

LEVADIA TALLINN-GOTEBORG Gol+Over 2.5

BRANN-UNIVERSITATEA CLUJ 1+Multigol 2-4

SHKENDIJA-BRAVO 1+Over 1.5

UNA STRASSEN-PARTIZAN 2

Comparazione quote

La combo “X2+Gol” in Auda-FCSB è quotata a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.02 su Sportbet. La vittoria del Partizan è quotata invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet.

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