Pronostico Hradec Kralove-Tromsø: norvegesi costretti all’assalto

Hradec Kralove-Tromsø è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

I cechi del Hradec Kralove stanno sfruttando alla grande l’occasione che gli ha regalato la dea bendata – quinti lo scorso anno ma ai preliminari di Europa League grazie alla squalifica del Karvina, vincitore della coppa nazionale, per uno scandalo legato al calcioscommesse – aggiudicandosi il match d’andata con il Tromsø, giocato una settimana fa in Norvegia. L’eroe della sfida è stato il trentatreenne centravanti olandese van Buren, che da subentrato ha realizzato il gol decisivo (0-1) e castigando i norvegesi, troppo imprecisi e spreconi in una gara così importante.

Sull’onda di quel successo, il Hradec si è pure preso i primi tre punti nel campionato ceco, che ha riaperto i battenti nel weekend. Di nuovo l’ex ADO Den Haag e Slavia Praga protagonista nel 2-1 rifilato al Pardubice, il modo migliore per proiettarsi al ritorno con gli scandinavi, costretti a vincere in Cechia per proseguire la loro avventura in Europa League (la vincente di questa sfida affronterà una tra Besiktas e Midtjylland) e non retrocedere in Conference. Terzo in classifica in Eliteserien, il Tromsø nello scorso fine settimana non è sceso in campo, con l’obiettivo di concentrarsi esclusivamente sulla trasferta della Malsovicka Arena. Da quando si è ripreso a giocare dopo il Mondiale, gli uomini di Jorgen Vik hanno travolto Valerenga e HamKam in patria, segnando ben otto gol complessivi.

Come vedere Hradec Kralove-Tromsø in diretta tv e streaming

La sfida tra Hradec Kralove e Tromsø, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Prevediamo un match di ritorno scoppiettante e ricco di ribaltamenti di fronte. Il Tromsø ha dimostrato all’andata di avere la qualità per mettere in difficoltà la retroguardia ceca, ma l’obbligo di inseguire la qualificazione costringerà gli scandinavi a sbilanciarsi, lasciando spazi invitanti alle ripartenze del Hradec Kralove. Con i padroni di casa sempre a segno da 12 gare e l’attacco norvegese capace di creare occasioni a raffica, la partita ha tutti gli ingredienti per regalare marcature da ambo i lati. Puntiamo dunque sul Gol facendo leva sull’atteggiamento offensivo a cui è costretto il Tromsø e sulla straordinaria continuità realizzativa del Hradec davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Hradec Kralove-Tromsø

HRADEC KRALOVE (3-4-2-1): Zadrazil; Cihak, Uhrincat, Cech; Wiesner, Darida, Trubac, Horak; Sloncik, van Buren; Mihalik.

TROMSO (3-5-2): Haugaard; Vadebu, Skjaervik, Guddal; Cornic, Edvardsson, Hjerto-Dahl, Jenssen, Warneryd; Asen Larsen, Braut.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1