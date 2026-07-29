Pronostico Hradec Kralove-Tromsø: norvegesi costretti all’assalto

Hradec Kralove-Tromsø è un match valido per il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2026-27 e si gioca giovedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
I cechi del Hradec Kralove stanno sfruttando alla grande l’occasione che gli ha regalato la dea bendata – quinti lo scorso anno ma ai preliminari di Europa League grazie alla squalifica del Karvina, vincitore della coppa nazionale, per uno scandalo legato al calcioscommesse – aggiudicandosi il match d’andata con il Tromsø, giocato una settimana fa in Norvegia. L’eroe della sfida è stato il trentatreenne centravanti olandese van Buren, che da subentrato ha realizzato il gol decisivo (0-1) e castigando i norvegesi, troppo imprecisi e spreconi in una gara così importante.
Sull’onda di quel successo, il Hradec si è pure preso i primi tre punti nel campionato ceco, che ha riaperto i battenti nel weekend. Di nuovo l’ex ADO Den Haag e Slavia Praga protagonista nel 2-1 rifilato al Pardubice, il modo migliore per proiettarsi al ritorno con gli scandinavi, costretti a vincere in Cechia per proseguire la loro avventura in Europa League (la vincente di questa sfida affronterà una tra Besiktas e Midtjylland) e non retrocedere in Conference. Terzo in classifica in Eliteserien, il Tromsø nello scorso fine settimana non è sceso in campo, con l’obiettivo di concentrarsi esclusivamente sulla trasferta della Malsovicka Arena. Da quando si è ripreso a giocare dopo il Mondiale, gli uomini di Jorgen Vik hanno travolto Valerenga e HamKam in patria, segnando ben otto gol complessivi.
Come vedere Hradec Kralove-Tromsø in diretta tv e streaming
La sfida tra Hradec Kralove e Tromsø, in programma giovedì alle 19:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La combo “X2+Gol” è quotata a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.18 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Prevediamo un match di ritorno scoppiettante e ricco di ribaltamenti di fronte. Il Tromsø ha dimostrato all’andata di avere la qualità per mettere in difficoltà la retroguardia ceca, ma l’obbligo di inseguire la qualificazione costringerà gli scandinavi a sbilanciarsi, lasciando spazi invitanti alle ripartenze del Hradec Kralove. Con i padroni di casa sempre a segno da 12 gare e l’attacco norvegese capace di creare occasioni a raffica, la partita ha tutti gli ingredienti per regalare marcature da ambo i lati. Puntiamo dunque sul Gol facendo leva sull’atteggiamento offensivo a cui è costretto il Tromsø e sulla straordinaria continuità realizzativa del Hradec davanti al proprio pubblico.
Le probabili formazioni di Hradec Kralove-Tromsø
HRADEC KRALOVE (3-4-2-1): Zadrazil; Cihak, Uhrincat, Cech; Wiesner, Darida, Trubac, Horak; Sloncik, van Buren; Mihalik.
TROMSO (3-5-2): Haugaard; Vadebu, Skjaervik, Guddal; Cornic, Edvardsson, Hjerto-Dahl, Jenssen, Warneryd; Asen Larsen, Braut.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus