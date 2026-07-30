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I pronostici di giovedì 30 luglio: Europa League e Conference League

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I pronostici di giovedì 30 luglio, ci sono nove partite di Europa League e addirittura quarantadue di Conference League

I pronostici di giovedì 30 luglio sono dedicati soprattutto alle numerose partite di ritorno dei preliminari di Europa League e Conference League. La scelta del Veggente è il segno 1 abbinato all’Over 2,5 in Benfica-San Gallo, dopo la sorprendente sconfitta per 2-1 subita dai portoghesi nella gara d’andata.

I pronostici di giovedì 30 luglio: Europa League e Conference League (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Il Benfica, sostenuto dal pubblico del Da Luz, ha qualità ed esperienza sufficienti per ribaltare il risultato attraverso una partita ricca di occasioni e gol. In Conference League il Nordsjaelland deve recuperare lo 0-1 dell’andata contro il GAIS, maturato nonostante la maggiore iniziativa della formazione danese. Il fattore campo e la necessità di attaccare dall’inizio rendono il Nordsjaelland una delle vittorie più interessanti del programma.

Merita fiducia anche il Brann, che in Romania aveva raggiunto il doppio vantaggio prima di farsi rimontare nel finale dall’Universitatea Cluj. Davanti ai propri tifosi, la squadra norvegese dovrebbe imporre un ritmo più elevato e creare le condizioni per conquistare vittoria e qualificazione.

In Europa League attenzione al Tromso, penalizzato all’andata dal rigore sbagliato e dal gol dell’Hradec Králové arrivato solamente nei minuti conclusivi. La doppia chance Tromsø o pareggio può essere una soluzione interessante per coprirsi dal maggiore rendimento casalingo della formazione ceca.

Ajax-Vojvodina promette almeno tre gol complessivi, con gli olandesi chiamati a sfruttare la propria superiorità offensiva e il fattore campo. Lo stesso pronostico è consigliato in Braga-Zeleznicar, confronto nel quale la differenza tecnica potrebbe tradursi in numerose occasioni per i portoghesi.

Sion-Bate completa la selezione degli Over 2,5: entrambe devono cercare il risultato e potrebbero concedere spazi pericolosi con il passare dei minuti. Midtjylland e Besiktas hanno buone possibilità di segnare almeno un gol per parte, perché i danesi devono recuperare la sconfitta dell’andata e saranno costretti a scoprirsi.

Il segno Gol è da valutare anche in Anderlecht-Hammarby, dopo l’equilibrato 1-1 di Stoccolma e le occasioni costruite soprattutto dalla squadra svedese. Chiude il programma Ferencváros-Twente: gli olandesi devono rimontare il 2-1 dell’andata, condizione che può favorire una partita aperta e almeno una rete per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

1 + OVER 2,5 in Benfica-San Gallo, Europa League, ore 21:00

Vincenti

  • NORDJAELLAND (in Nordjaelland-Gais, Conference League, ore 19:00)
  • TROMSO o PAREGGIO (in Hradec Králové-Tromso, Europa League, ore 19:00)
  • BRANN (in Brann-U. Cluj, Conference League, ore 19:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Ajax-Vojvodina, Conference League, ore 20:00
  • Braga-Zeleznicar, Conference League, ore 21:00
  • Sion-Bate, Conference League, ore 20:15

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Midtjylland-Besiktas, Europa League, ore 19:00
  • Anderlecht-Hammarby, Europa League, ore 20:30
  • Ferencvaros-Twente, Europa League, ore 20:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.86 GOLDBET ; 12.87 SPORTBET; 10.86 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Hibernian-Malisheva, Europa League, ore 21:00

 

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