Cocciaretto-Osaka, l’azzurra sogna in grande: il pronostico del match che vale la semifinale

Dopo aver eliminato Tauson e Navarro, l’azzurra Cocciaretto sfida la temibile Osaka per conquistare un posto in semifinale a Washington.

Se c’è una giocatrice che ha ribaltato i pronostici in questa prima parte della stagione del cemento, quella è senza ombra di dubbio Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra ha prima rimontato Clara Tauson in una maratona di oltre tre ore e poi eliminato anche Emma Navarro, conquistando così un posto nei quarti di finale del Wta 500 di Washington.

Due vittorie che pochi, in tutta onestà, avrebbero pronosticato alla vigilia, ma che le hanno restituito fiducia e consapevolezza dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Adesso, però, c’è una vera e propria montagna da scalare, prima di approdare, eventualmente, all’agognatissima semifinale. Dall’altra parte della rete ci sarà difatti Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam – quattro titoli, per inciso, vinti tutti sul cemento – che a Washington sembra aver ritrovato buone sensazioni.

La giapponese è approdata ai quarti dopo il ritiro di Ashlyn Krueger negli ottavi, ma nel poco tempo in cui ha giocato nel match d’esordio ha dato segnali più che positivi. Le due si sono affrontate una sola volta nel circuito maggiore, a Miami nel 2024, circostanza in cui fu la giapponese a spuntarla. Un precedente che ci restituisce qualche indicazione circa le possibili evoluzioni di questo match, considerando che si è giocato sulla stessa superficie, sebbene quella in programma venerdì 31 luglio resti comunque una sfida tutta da scoprire. L’attuale entusiasmo della ritrovata Cocciaretto si misurerà con l’esperienza di una giocatrice che, quando ritrova continuità di rendimento, resta una delle più pericolose sul cemento, ragion per cui i fuochi d’artificio sono assicurati.

Cocciaretto-Osaka: il pronostico

Pur al netto del prezioso indizio fornito dallo storico dei faccia a faccia, i risultati ottenuti in questa settimana impongono una certa prudenza. Cocciaretto era sfavorita sia contro Tauson sia contro Navarro ed è riuscita in entrambe le occasioni a sovvertire il pronostico, dimostrando grande carattere e una notevole capacità di restare lucida nei momenti decisivi. Anche questa volta, però, parte in una condizione di svantaggio. Osaka possiede un bagaglio di esperienza nettamente superiore in partite di questo livello e il cemento è la superficie sulla quale ha costruito i successi più importanti della sua carriera. D’altro canto è anche vero, però, che l’azzurra non ha nulla da perdere e questo fa di lei un’avversaria scomoda. Se dovesse mantenere il livello mostrato nei primi due turni, non sarebbe sorprendente vederla giocarsi le proprie chance fino in fondo, fermo restando che sulla carta, in ogni caso, la favorita resta la giapponese.