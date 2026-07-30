Home » TENNIS » Cocciaretto-Osaka, l’azzurra sogna in grande: il pronostico del match che vale la semifinale

Cocciaretto-Osaka, l’azzurra sogna in grande: il pronostico del match che vale la semifinale

di

Dopo aver eliminato Tauson e Navarro, l’azzurra Cocciaretto sfida la temibile Osaka per conquistare un posto in semifinale a Washington.

Se c’è una giocatrice che ha ribaltato i pronostici in questa prima parte della stagione del cemento, quella è senza ombra di dubbio Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra ha prima rimontato Clara Tauson in una maratona di oltre tre ore e poi eliminato anche Emma Navarro, conquistando così un posto nei quarti di finale del Wta 500 di Washington.

Cocciaretto
Cocciaretto-Osaka, l’azzurra sogna in grande: il pronostico del match che vale la semifinale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Due vittorie che pochi, in tutta onestà, avrebbero pronosticato alla vigilia, ma che le hanno restituito fiducia e consapevolezza dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Adesso, però, c’è una vera e propria montagna da scalare, prima di approdare, eventualmente, all’agognatissima semifinale. Dall’altra parte della rete ci sarà difatti Naomi Osaka, quattro volte campionessa Slam – quattro titoli, per inciso, vinti tutti sul cemento – che a Washington sembra aver ritrovato buone sensazioni.

La giapponese è approdata ai quarti dopo il ritiro di Ashlyn Krueger negli ottavi, ma nel poco tempo in cui ha giocato nel match d’esordio ha dato segnali più che positivi. Le due si sono affrontate una sola volta nel circuito maggiore, a Miami nel 2024, circostanza in cui fu la giapponese a spuntarla. Un precedente che ci restituisce qualche indicazione circa le possibili evoluzioni di questo match, considerando che si è giocato sulla stessa superficie, sebbene quella in programma venerdì 31 luglio resti comunque una sfida tutta da scoprire. L’attuale entusiasmo della ritrovata Cocciaretto si misurerà con l’esperienza di una giocatrice che, quando ritrova continuità di rendimento, resta una delle più pericolose sul cemento, ragion per cui i fuochi d’artificio sono assicurati.

Cocciaretto-Osaka: il pronostico

Osaka
Cocciaretto-Osaka: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Pur al netto del prezioso indizio fornito dallo storico dei faccia a faccia, i risultati ottenuti in questa settimana impongono una certa prudenza. Cocciaretto era sfavorita sia contro Tauson sia contro Navarro ed è riuscita in entrambe le occasioni a sovvertire il pronostico, dimostrando grande carattere e una notevole capacità di restare lucida nei momenti decisivi. Anche questa volta, però, parte in una condizione di svantaggio. Osaka possiede un bagaglio di esperienza nettamente superiore in partite di questo livello e il cemento è la superficie sulla quale ha costruito i successi più importanti della sua carriera. D’altro canto è anche vero, però, che l’azzurra non ha nulla da perdere e questo fa di lei un’avversaria scomoda. Se dovesse mantenere il livello mostrato nei primi due turni, non sarebbe sorprendente vederla giocarsi le proprie chance fino in fondo, fermo restando che sulla carta, in ogni caso, la favorita resta la giapponese.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni