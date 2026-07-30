Pronostico Dundee United-Rangers: i precedenti la dicono lunga

Dundee United-Rangers è un match della prima giornata della Scottish Premiership e si gioca venerdì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per la prima volta dopo anni i Rangers nella passata stagione non sono stati grandi protagonisti nella corsa al titolo nella Premiership scozzese, scalzati clamorosamente dagli Hearts di Edimburgo, capaci di rompere lo storico duopolio e tenere testa fino alla fine al Celtic (che l’ha spuntata per un soffio in un ultima giornata al cardiopalma).

I Gers si sono dovuti accontentare del terzo posto nel Championship Round, posizione che non gli consentirà di giocare i preliminari di Champions League. Sarà l’Europa League la competizione in cui si cimenterà il glorioso club di Glasgow, a patto che riesca a superare i turni di qualificazione (debutterà nel terzo il prossimo 6 agosto in casa dei polacchi dello Jagiellonia). Salutato Danny Rohl, passato al Salisburgo, la società ha affidato la panchina proprio al tecnico che ha sfiorato l’impresa con gli Hearts, Derek McInnes: toccherà (anche) a lui rilanciare le ambizioni dei Rangers, rinfrancati nel frattempo da un ottimo precampionato, caratterizzato da un successo sul Saint-Etienne (2-1) e da un pareggio a reti bianche con il West Ham.

McInnes debutta sulla panchina dei Gers

McInnes farà il suo debutto ufficiale nell’anticipo di Premiership in casa del Dundee United: nella formazione titolare partiranno i due giocatori arrivati dagli Hearts, Devin e Shankland, mentre saranno assenti Raskin, Cifuentes e McCrorie.

Il Dundee United è reduce anch’esso da una stagione non esaltante. Un settimo posto che ha riportato sulla terra i tifosi a distanza di un anno dall’ottimo quarto posto conquistato dopo il ritorno in Premiership. I Tangerines hanno pagato un finale di campionato oltremodo deludente e sono stati costretti a giocare il Relegation Round. Rispetto ai Rangers, ad ogni modo, hanno già disputato dei match ufficiali nel mese di luglio (quattro in totale), vincendo il girone di League Cup e qualificandosi al turno successivo senza alcun problema. Nello scorso fine settimana, tuttavia, è arrivata una sconfitta in amichevole con il Salford (3-2).

Come vedere Dundee United-Rangers in streaming

Dundee United-Rangers, in programma venerdì alle 21:00, sarà trasmessa in diretta streaming su Como TV. La Scottish Premiership è inclusa nel palinsesto della piattaforma streaming che trasmette diverse competizioni calcistiche estere. Il servizio è disponibile a un costo di 2,99 euro al mese o 19,99 euro all’anno.

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Il pronostico

I Rangers partono con l’obbligo di lanciare subito un segnale forte al campionato per riscattare l’ultima opaca annata. L’impatto di McInnes e l’inserimento di un terminale di categoria superiore come Shankland garantiscono ai Gers una potenza di fuoco notevole.

Il Dundee United ha maggiore minutaggio nelle gambe nei match ufficiali e tra le mura amiche sa far male, ma la fragilità difensiva mostrata nel test col Salford (3-2) rischia di costare cara di fronte alla qualità ospite. Lo storico recente (9 successi Rangers negli ultimi 13 incroci) e il divario tecnico complessivo indirizzano la sfida verso un’affermazione esterna mossa dal punto di vista delle marcature. Puntiamo sul successo dei Rangers con almeno due reti complessive, facendo leva sul divario tecnico, l’entusiasmo della nuova gestione McInnes e i numeri offensivi dei Gers.

Le probabili formazioni di Dundee United-Rangers

DUNDEE UNITED (4-3-3): Walton; Naamo, Iovu, Forbes, Ferry; Camara, Tait, Eskesen; Randall, Rose, Sapsford.

RANGERS (4-2-3-1): Pandur; Sterling, Fernandez, Godfrey, Rommens; Neil, Devlin; Curtis, Shankland, Gassama; Chermiti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2