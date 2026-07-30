Pronostico CSKA Sofia-Qarabag: padroni di casa favoriti

CSKA Sofia-Qarabag è la gara di ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Pronostico e dove vederla
Lo zero a zero della gara d’andata – molto equilibrata e nella quale il CSKA Sofia ha dimostrato di avere grossa personalità – ovviamente fa guardare con un certo ottimismo alla contesa ai padroni di casa. Che, davanti al pubblico amico, possono riuscire a superare questo turno comunque complicato.
Non ci aspettiamo una gara aperta a qualsiasi risultato. La posta in palio è davvero altissima per entrambe le squadre ma, come spiegato qualche riga prima, i padroni di casa partono leggermente avanti perché, anche se in qualche fase del match hanno sofferto – e ci può stare contro il Qarabag – non solo sono riusciti a tenere botta ma hanno pure ribattuto colpo su colpo durante i novanta minuti. Insomma, nella sfida della scorsa settimana, si è visto un CSKA Sofia in palla e con delle potenzialità importanti. Una situazione questa da tenere assolutamente in considerazione per il nostro pronostico.
Come vedere CSKA Sofia-Qarabag in diretta tv e in streaming
CSKA Sofia-Qarabag è in programma giovedì alle 20. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.
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Comparazione quote
La vittoria del CSKA Sofia è quotata 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet.
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Il pronostico
Come detto prima una partita complicata per entrambe. Ma alla fina, in una sfida da meno di tre reti complessive, il CSKA Sofia dovrebbe riuscire a battere il Qarabag e a staccare il pass per il prossimo turno.
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Le probabili formazioni di CSKA Sofia-Qarabag
CSKA SOFIA (4-3-3): Lapoukhov; Martino, Ivanov, Rodriguez, Pastor; Ebong, Sensi, Panayotov, Jordao; Godoy, Pittas.
QARABAG (4-3-3): Kochalski; Langa, Varkonyi, Huseynov, Silva; Jankovic, Bicalho; Zoubir, Kady, Kashchuk; Sawo.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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