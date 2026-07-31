Pronostico Manchester United-Atletico Madrid: una cosa è certa

Manchester United-Atletico Madrid è un’amichevole internazionale che si gioca sabato alle 15:00. Formazioni e pronostico

Due big europee si affrontano in amichevole in Australia. E sì, dall’altra parte del Mondo, dove girano i soldi e dove si incassa. Carrick da un lato e Simeone dall’altro sono alla ricerca delle soluzioni giusti per iniziare nel migliore dei modi la stagione, ma qualcosa si è vista fino ad oggi, anche se, ovviamente, il mercato potrebbe cambiare ancora tutto.

Il Manchester United ha vinto l’amichevole più importante contro il Rosenborg- una sola sconfitta, contro il Wrexham – mentre i Colchoneros del Cholo ne hanno fatti quattro al Getafe, prendendo il solito gol. Sì, perché anche nella passata stagione quella che per molti anni è stata una delle migliori difese europee ha concesso troppo. E questo, ovviamente, è un punto da migliorare.

Vediamo favorito il Manchester United. Il motivo è semplice: dall’altra parte del campo ci sarà una squadra che ancora è mezza, visto che l’Atletico ha avuto il maggior numero di uomini nella finale del Mondiale e quindi ancora non sono tornati dalle vacanze. Una situazione che permette allo United di pensare positivo e quindi magari prendersi pure un’altra vittoria di prestigio – anche se parliamo di amichevole è sempre una gara do alto rango – e mettere in cascina un bel po’ di autostima.

Come vedere Manchester United-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming Manchester United-Atletico Madrid, amichevole, è in programma sabato alle 15 ora italiana. La partita in questione non si potrà vedere da nessuna parte, perché nessuno in Italia ha acquisito i diritti di queste amichevoli internazionali. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Ancora non ci sono quote né Goldbet e Lottomatica e SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico In attesa delle quote – dovrebbe comunque essere il Manchester United favorito – crediamo che appunto gli inglesi, per quello che vi abbiamo raccontato prima, possano prendersi la vittoria in una gara, comunque, da almeno un gol per squadra. Le probabili formazioni di Manchester United-Atletico Madrid MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Vitek; Yoro, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Andrey Santos; Mbeumo, Lacey, Dorgu; Zirkzee.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Dominguez, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Martin, Hjulmand, Koke, Mendoza; Lookmaan, Cubo. POSSIBILE RISULTATO: 3-2