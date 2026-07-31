I pronostici di sabato 1 agosto: amichevoli di lusso e campionati minori

I pronostici di sabato 1 agosto, ci sono delle amichevoli di lusso e altri campionati minori in giro per l’Europa
La ripresa dei top campionati europei si avvicina e sale così il livello delle amichevoli in programma, con alcuni scontri diretti tra top club. Tra le partite in programma oggi ci sono infatti Manchester City-Inter, Manchester United-Atletico Madrid, Chelsea-Tottenham e anche Cardiff-Roma.
La tournée estiva dell’Inter di Cristian Chivu inizia da Hong Kong, dove i nerazzurri affronteranno il nuovo Manchester City guidato da Enzo Maresca, successore di Pep Guardiola. Poi i nerazzurri si sposteranno in Australia: nel continente oceanico sono in programma due imperdibili “classiche”, prima con il Milan e poi con la Juventus. Questo il calendario del precampionato dei campioni d’Italia in carica, che disputeranno il primo match ufficiale contro il neopromosso Monza a San Siro il prossimo 22 agosto, valido per la prima giornata della Serie A 2026-27.
Le amichevoli estive tra corazzate europee regalano spesso partite godibili e ricche di capovolgimenti di fronte, ma la differenza nelle gambe e nel rodaggio delle rose potrebbe fare la differenza a Hong Kong. L’Inter si presenta con un’ossatura già ben definita, con un maggior numero di titolari in campo e con il ritmo partita accumulato contro il Karlsruhe. Il Manchester City di Maresca, al primissimo test stagionale e privo della stragrande maggioranza delle sue stelle offensive e difensive, rischia di pagare qualcosa a livello di affiatamento e tenuta fisica contro l’aggressività del 3-5-2 di Chivu. Ci si aspetta dunque una gara con entrambe le squadre a segno, ma con un’Inter leggermente favorita nell’arco dei novanta minuti.
Stuzzica la doppia chance a favore dei nerazzurri unita a un minimo di due reti complessive, sfruttando il maggior minutaggio e la presenza dei titolari nella formazione di Chivu contro un City rimaneggiato.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Manchester City-Inter, Amichevole, ore 13:30
Vincenti
- MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Atletico Madrid, Amichevole, ore 15:00)
- SLOVAN BRATISLAVA (in Slovan Bratislava-Podbrezová, Slovacchia, ore 18:00)
- SALISBURGO (in Salisburgo-Hartberg, Austria Bundesliga, ore 19:30)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Chelsea-Tottenham, Amichevole, ore 11:45
- Shanghai Port-Shandong Taishan, Super League Cina, ore 13:35
- Norrköping-Helsingborg, Superettan, ore 17:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Manchester United-Atletico Madrid, Amichevole, ore 15:00
- Lahti-Jaro, Veikkausliiga, ore 17:00
- Aberdeen-Hearts, Scottish Premier, ore 18:30
Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 11.94 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 11.94 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Manchester City-Inter, Amichevole, ore 13:30
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