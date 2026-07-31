Pronostico Manchester City-Inter: Chivu ha più titolari

Manchester City-Inter è un’amichevole e si gioca sabato alle 13:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La tournée estiva dell’Inter di Cristian Chivu inizia da Hong Kong, dove i nerazzurri affronteranno il nuovo Manchester City guidato da Enzo Maresca, successore di Pep Guardiola. Poi i nerazzurri si sposteranno in Australia: nel continente oceanico sono in programma due imperdibili “classiche”, prima con il Milan e poi con la Juventus. Questo il calendario del precampionato dei campioni d’Italia in carica, che disputeranno il primo match ufficiale contro il neopromosso Monza a San Siro il prossimo 22 agosto, valido per la prima giornata della Serie A 2026-27.

Finora l’unica amichevole giocata dall’Inter – oltre alla sgambata nel ritiro tedesco con il modesto Aasen, travolto 16-0 – è stata quella con il Karlsruhe, terminata 2-1 per la Beneamata.

A prendersi la scena l’esterno francese Diouf, autore nei minuti di recupero della doppietta che ha ribaltato i tedeschi e impedito che la stagione nerazzurra iniziare con un KO. Chivu in quell’occasione ha cercato di concedere minuti un po’ a tutti, compresi ai titolarissimi, che molto probabilmente inizieranno quasi tutti dal 1′ contro i Cityzens. A destra sarà confermato a destra Diouf – e se fosse lui il sostituto di Dumfries, passato al Real Madrid? – in attacco toccherà a Pio Esposito e Bonny, in attesa che ritorni dalle vacanze Lautaro Martinez, impegnato con la sua Argentina fino all’ultima partita dei Mondiali. Dalla panchina il figlio d’arte Stankovic, tornato alla base dopo l’ottima stagione con il Club Brugge, mentre in porta rivedremo Josep Martinez, promosso titolare dopo l’addio a Sommer.

City senza tanti nazionali

Non sarà ovviamente a disposizione l’ultimo acquisto, l’ex difensore del City Stones, ufficializzato da poco e dunque impossibilitato a sfidare i suoi ex compagni. Per il City quella con i nerazzurri è la prima uscita stagionale.

Maresca si affiderà a un undici totalmente sperimentale, dal momento che i vari Haaland, Guéhi, O’Reilly, Doku, Cherki, Rodri (appetito dal Real Madrid di Mourinho, che sta preparando l’assalto) e la new entry Anderson sono ancora in vacanza, dovendo smaltire le fatiche post-Mondiali. Potrebbero avere spazio l’attaccante dell’Under-21 inglese Mubamba e il nuovo acquisto Monga, prelevato per 11 milioni dal Leicester.

Come vedere Manchester City-Inter in diretta tv e in streaming

L’amichevole Manchester City-Inter è in programma sabato alle 13:30 Kai-Tak Stadium di Hong Kong e verrà trasmessa in streaming su DAZN. Per quanto riguarda invece la diretta tv, sarà possibile vedere il match su Sky: i canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202).

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Il pronostico

Le amichevoli estive tra corazzate europee regalano spesso partite godibili e ricche di capovolgimenti di fronte, ma la differenza nelle gambe e nel rodaggio delle rose potrebbe fare la differenza a Hong Kong. L’Inter si presenta con un’ossatura già ben definita, con un maggior numero di titolari in campo e con il ritmo partita accumulato contro il Karlsruhe. Il Manchester City di Maresca, al primissimo test stagionale e privo della stragrande maggioranza delle sue stelle offensive e difensive, rischia di pagare qualcosa a livello di affiatamento e tenuta fisica contro l’aggressività del 3-5-2 di Chivu. Ci si aspetta dunque una gara con entrambe le squadre a segno, ma con un’Inter leggermente favorita nell’arco dei novanta minuti.

Stuzzica la doppia chance a favore dei nerazzurri unita a un minimo di due reti complessive, sfruttando il maggior minutaggio e la presenza dei titolari nella formazione di Chivu contro un City rimaneggiato.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Lewis, Vitor Reis, Khusanov, Ait-Nouri; Nico Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Monga; Mubamba.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2