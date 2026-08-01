Pronostico Wrexham-Sunderland: primo sorriso

Wrexham-Sunderland è un’amichevole internazionale che si gioca domenica alle 18. Formazioni e pronostico

Dopo due sconfitte in queste prime due partite amichevoli – ma che fanno parte di una manifestazione chiamata Premier League Summer Series – il Sunderland potrebbe trovare la prima vittoria.

Ovvio, importa poco, ma andare a chiudere il girone senza nemmeno un sorriso non è il massimo. E contro il Wrexham – che ha fatto tre punti vincendo contro il Leeds – le possibilità ci sono. Il Sunderland, che lo scorso anno ha chiuso un campionato assai importante dopo la promozione in Premier League, vorrebbe rifare la stessa precisa annata: di soddisfazioni questa squadra se n’è tolta parecchie e poi ha finito a metà classifica, serena. Ci sono gli elementi per confermarsi, ci sono gli uomini per continuare a fare bene, ma è importante anche iniziare a vincere e trovare qualche certezza. Anche perché senno non riesci mai a lavorare con il sorriso. A questi livelli si vuole vincere sempre, anche quando sono appunto amichevoli.

Come vedere Wrexham-Sunderland in diretta tv e in streaming Wrexham-Sunderland, amichevole, è in programma domenica alle 18. La partita in questione non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha acquisito i diritti di questi match che riguardano il calcio inglese. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Sunderland è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.53 su Goldbet e Lottomatica e 1.58 su SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico La vittoria del Sunderland ci piace in questa sfida, sarebbe la prima in questa manifestazione. Un sorriso, che conta poco, ma è sempre un sorriso. Sfida da almeno tre reti complessive. Le probabili formazioni di Wrexham-Sunderland WREXHAM (4-2-3-1): Okonkwo; Vyner, Hyam, Doyle; Longman, O’Brien, M. James, Thomason; Cadamarteri, Broadhead; Smith.

SUNDERLAND (3-5-2): Roefs; Mukiele, Ballard, O’Nien, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Mundle; Brobbey. POSSIBILE RISULTATO: 1-2