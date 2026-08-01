Pronostico Molde-Sarpsborg 08: attacco contro difesa

Molde-Sarpsborg 08 è un match della sedicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca domenica alle 17:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Ormai fuori dalla corsa al titolo, il Molde sta provando a non deragliare anche da quella alle coppe europee, per evitare di rimanere senza Europa per il terzo anno di fila.
Gli uomini di Sindre Tjelmeland dopo quattordici giornate di campionato sono quinti, a -2 dall’ultimo posto valido per prendere parte a una competizione continentale (in questo caso la Conference League). Domenica scorsa è arrivata la prima vittoria da quando in Eliteserien la palla ha ripreso a rotolare dopo la pausa per il Mondiale: successo per 4-2 in casa del KFUM Oslo, maturato negli ultimi minuti con Linnes e Kabini che hanno segnato i gol decisivi rispettivamente all’85’ e al 93′, ridando una gioia ai tifosi del Blå-hvit a distanza di quasi due mesi dall’ultima.
Il Molde finora è stato assai efficace tra le mura amiche, dove ha vinto cinque partite su sette (quarto miglior rendimento casalingo del torneo). L’approccio ultraoffensivo di Tjelmeland, tuttavia, non sempre paga dividendi: è raro che la sua squadra non trovi la via del gol – ci riesce ininterrottamente da inizio aprile – ma è vero anche che le partite consecutove senza clean sheet sono diventate 5 e che nelle ultime tre il Molde non ha mai incassato meno di due gol.
Quello contro il Sarpsborg 08 è uno scontro diretto per l’Europa, dal momento che i biancoblu sono quinti a -2 dai Molde ed in caso di colpaccio attuerebbero il sorpasso. Ipotesi non così remota, visto che la formazione di Even Sel non ha mai perso nelle ultime cinque giornate, conquistando 4 vittorie e un pareggio nello stesso parziale. E da quando si è ripreso a giocare sono arrivati tre clean sheet in tre partite, nelle quali il Sarpsborg ha segnato solo 2 gol ma portando a casa 7 punti complessivi. Insomma, una squadra che fa della solidità uno dei suoi principali punti di forza.
Come vedere Molde-Sarpsborg 08 in diretta tv e streaming
Molde-Sarpsborg 08, in programma domenica alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Il Molde si affida al consueto baricentro alto, spinto dalla qualità dei singoli e dal supporto del pubblico di casa. Il Sarpsborg finora è stato un maestro nell’amministrare le partite e nel difendere basso, ma l’assenza del difensore centrale Utvik rischia di spezzare l’equilibrio difensivo. Considerando che la retroguardia di Tjelmeland concede quasi sempre almeno una palla gol a partita, la sensazione è che il Molde farà valere il maggior peso offensivo per portare a casa i tre punti in una sfida mossa nei punteggi. Ipotizziamo un successo del Molde abbinato a un minimo di due marcature complessive.
Le probabili formazioni di Molde-Sarpsborg 08
MOLDE (4-2-3-1): Posiadala; Lovik, Sira Hansen, Risa, Kabini; Breivik, Daga; Hestad, Milian Granaas, Spiten-Nysaeter; Abdullai.
SARPSBORG 08 (4-2-3-1): Oy; Niyukuri, Lode, Odegaard, Hiim; Christiansen, Sher; Sorli, Hansen, Halvorsen; Karlsbakk.
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