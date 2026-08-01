Home » CALCIO » Pronostico Molde-Sarpsborg 08: attacco contro difesa

Pronostico Molde-Sarpsborg 08: attacco contro difesa

di

Molde-Sarpsborg 08 è un match della sedicesima giornata dell’Eliteserien e si gioca domenica alle 17:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ormai fuori dalla corsa al titolo, il Molde sta provando a non deragliare anche da quella alle coppe europee, per evitare di rimanere senza Europa per il terzo anno di fila.

Risa del Molde
Pronostico Molde-Sarpsborg 08: attacco contro difesa (Instagram) – Ilveggente.it

Gli uomini di Sindre Tjelmeland dopo quattordici giornate di campionato sono quinti, a -2 dall’ultimo posto valido per prendere parte a una competizione continentale (in questo caso la Conference League). Domenica scorsa è arrivata la prima vittoria da quando in Eliteserien la palla ha ripreso a rotolare dopo la pausa per il Mondiale: successo per 4-2 in casa del KFUM Oslo, maturato negli ultimi minuti con Linnes e Kabini che hanno segnato i gol decisivi rispettivamente all’85’ e al 93′, ridando una gioia ai tifosi del Blå-hvit a distanza di quasi due mesi dall’ultima

Il Molde finora è stato assai efficace tra le mura amiche, dove ha vinto cinque partite su sette (quarto miglior rendimento casalingo del torneo). L’approccio ultraoffensivo di Tjelmeland, tuttavia, non sempre paga dividendi: è raro che la sua squadra non trovi la via del gol – ci riesce ininterrottamente da inizio aprile – ma è vero anche che le partite consecutove senza clean sheet sono diventate 5 e che nelle ultime tre il Molde non ha mai incassato meno di due gol.

I giocatori del Sarpsborg esultano con i tifosi
Pronostico Molde-Sarpsborg 08: attacco contro difesa (Instagram) – Ilveggente.it

Quello contro il Sarpsborg 08 è uno scontro diretto per l’Europa, dal momento che i biancoblu sono quinti a -2 dai Molde ed in caso di colpaccio attuerebbero il sorpasso. Ipotesi non così remota, visto che la formazione di Even Sel non ha mai perso nelle ultime cinque giornate, conquistando 4 vittorie e un pareggio nello stesso parziale. E da quando si è ripreso a giocare sono arrivati tre clean sheet in tre partite, nelle quali il Sarpsborg ha segnato solo 2 gol ma portando a casa 7 punti complessivi. Insomma, una squadra che fa della solidità uno dei suoi principali punti di forza.

Come vedere Molde-Sarpsborg 08 in diretta tv e streaming

Molde-Sarpsborg 08, in programma domenica alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1+Over 1.5” è quotata a 1.75 su GoldbetLottomatica e a 1.71 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Il Molde si affida al consueto baricentro alto, spinto dalla qualità dei singoli e dal supporto del pubblico di casa. Il Sarpsborg finora è stato un maestro nell’amministrare le partite e nel difendere basso, ma l’assenza del difensore centrale Utvik rischia di spezzare l’equilibrio difensivo. Considerando che la retroguardia di Tjelmeland concede quasi sempre almeno una palla gol a partita, la sensazione è che il Molde farà valere il maggior peso offensivo per portare a casa i tre punti in una sfida mossa nei punteggi. Ipotizziamo un successo del Molde abbinato a un minimo di due marcature complessive.

Le probabili formazioni di Molde-Sarpsborg 08

MOLDE (4-2-3-1): Posiadala; Lovik, Sira Hansen, Risa, Kabini; Breivik, Daga; Hestad, Milian Granaas, Spiten-Nysaeter; Abdullai.
SARPSBORG 08 (4-2-3-1): Oy; Niyukuri, Lode, Odegaard, Hiim; Christiansen, Sher; Sorli, Hansen, Halvorsen; Karlsbakk.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni