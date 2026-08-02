I pronostici di domenica 2 agosto: Supercoppa d’Olanda, Eliteserien, amichevoli e altro

I pronostici di domenica 2 agosto, c’è la Supercoppa d’Olanda, l’Eliteserien, delle amichevoli e tante altre partite

L’Eredivisie 2026-27 si prepara ad aprire i battenti ma, come da tradizione consolidata, una settimana prima dell’inizio del torneo si assegna il primo trofeo stagionale del calcio olandese, la Supercoppa, da queste parti intitolata ad una leggenda assoluta come Johan Cruijff. A contendersela i campioni d’Olanda del PSV Eindhoven, lo scorso maggio vittoriosi per il terzo anno di fila, e l’AZ Alkmaar, detentori della Coppa d’Olanda, vinta ad aprile grazie al nettissimo 5-1 sul NEC nella finalissima.

Giocare la finale nel proprio impianto garantisce al PSV un vantaggio ambientale e psicologico notevole, supportato da un divario tecnico complessivo che negli ultimi anni ha spesso fatto la differenza nei confronti diretti (4 vittorie e un pareggio negli ultimi 5 scontri). Tuttavia, l’AZ sta dimostrando in questo precampionato una brillantezza atletica e una facilità di corsa superiori, capaci di mettere a nudo le amnesie difensive ancora fisiologiche della squadra di Bosz.

Ci aspettiamo una gara spettacolare da gol e over, ritmata e a trazione anteriore, in cui la qualità offensiva del PSV dovrebbe finire per prevalere al termine dei novanta minuti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL + OVER 2,5 in PSV-AZ, Supercoppa d’Olanda, ore 18:00

Vincenti

MIDTJYLLAND (in Midtjylland-Horsens, Super Liga Danimarca, ore 14:00)

(in Midtjylland-Horsens, Super Liga Danimarca, ore 14:00) NORDSJAELLAND (in Nordsjælland-Randers FC, Super Liga Danimarca, ore 14:00)

(in Nordsjælland-Randers FC, Super Liga Danimarca, ore 14:00) SAN GALLO O PAREGGIO (in Vaduz-San Gallo, Super League Svizzera, ore 19:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Molde-Sarpsborg , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Kongsvinger-Strommen , Obos-Ligaen , ore 17:00

, , ore 17:00 Silkeborg-FC Copenaghen, Superliga Danimarca, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Brann-Rosenborg , Eliteserien, ore 19:15

, Eliteserien, ore 19:15 Aalesund-Tromso , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Sigma Olomouc-Mladá Boleslav, Repubblica Ceca, ore 15:00

Comparazione quota totale (Over 2.5 + gol): 10.46 GOLDBET ; 11.64 SPORTBET; 10.46 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in PSV-AZ, Supercoppa d’Olanda, ore 18:00