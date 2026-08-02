Pronostico Galatasaray-Rennes: i turchi sono di un’altra pasta

Galatasaray-Rennes è un’amichevole internazionale che si gioca domenica alle 14:00. Formazioni e pronostico

Parliamo pur sempre di un’amichevole, quindi il risultato è sempre in bilico perché è calcio d’agosto e ci sono gli esperimenti, ma senza paura di essere smentiti, il Galatasaray è sicuramente una squadra costruita di una pasta diversa rispetto al Rennes.

Certo, il precampionato dei turchi per il momento ha regalato solo delle insoddisfazioni e dei risultati negativi: contro il Venezia, nell’ultima amichevole giocata, ha perso tre a zero. E prima contro il Monza ha preso due gol senza segnare. In entrambi i casi è arrivata però la prestazione, soprattutto contro i lagunari che hanno ringraziato i due portieri che hanno giocato per riuscire a portare a casa un risultato di prestigio. Ovvio che servirebbe cambiare passo, anche perché una vittoria aiuta a lavorare con meno perplessità, e questa ci pare possa essere la serata giusta.

Il Rennes, dal proprio canto, le ultime due uscite – soprattutto quella contro il Club Brugge, le ha vinte. Si sta bene in Francia, si lavora con la solita voglia di togliersi delle soddisfazioni. Ma anche se crediamo che questo match, alla fine, possa pure regalare almeno una rete per squadra (sotto poi lo confermiamo dicendovi la quota) siamo altrettanto convinti che il Gala dopo due sconfitte possa prendersi una vittoria importante.

Come vedere Galatasaray-Rennes in diretta tv e in streaming Galatasaray-Rennes, amichevole, è in programma domenica alle 20 ora italiana. La partita in questione non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno dalle nostre parti ha acquisito i diritti di questa amichevole. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Galatasaray è quotata 1.85 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su SportBet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una vittoria del Galatasaray ci sta. E anche una sfida da GOL. Le probabili formazioni di Galatasaray-Rennes GALATASARAY (4-3-3): Yilmaz; Sallai, Unyay, Bardacki, Karatas; Ayhan, Torreira, Gundogan; Akgun, Osimhen, Elmaili.

RENNES (4-3-2-1): Bellazzoug; Nagida, Boudlal, Roualt, Merlin; Szymanski, Rogier; Al-Tamaari, Camara, Blas; Le Paul. POSSIBILE RISULTATO: 2-1