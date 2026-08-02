Pronostico Galatasaray-Rennes: i turchi sono di un’altra pasta

Galatasaray-Rennes è un’amichevole internazionale che si gioca domenica alle 14:00. Formazioni e pronostico
Parliamo pur sempre di un’amichevole, quindi il risultato è sempre in bilico perché è calcio d’agosto e ci sono gli esperimenti, ma senza paura di essere smentiti, il Galatasaray è sicuramente una squadra costruita di una pasta diversa rispetto al Rennes.
Certo, il precampionato dei turchi per il momento ha regalato solo delle insoddisfazioni e dei risultati negativi: contro il Venezia, nell’ultima amichevole giocata, ha perso tre a zero. E prima contro il Monza ha preso due gol senza segnare. In entrambi i casi è arrivata però la prestazione, soprattutto contro i lagunari che hanno ringraziato i due portieri che hanno giocato per riuscire a portare a casa un risultato di prestigio. Ovvio che servirebbe cambiare passo, anche perché una vittoria aiuta a lavorare con meno perplessità, e questa ci pare possa essere la serata giusta.
Il Rennes, dal proprio canto, le ultime due uscite – soprattutto quella contro il Club Brugge, le ha vinte. Si sta bene in Francia, si lavora con la solita voglia di togliersi delle soddisfazioni. Ma anche se crediamo che questo match, alla fine, possa pure regalare almeno una rete per squadra (sotto poi lo confermiamo dicendovi la quota) siamo altrettanto convinti che il Gala dopo due sconfitte possa prendersi una vittoria importante.
Come vedere Galatasaray-Rennes in diretta tv e in streaming
Galatasaray-Rennes, amichevole, è in programma domenica alle 20 ora italiana. La partita in questione non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno dalle nostre parti ha acquisito i diritti di questa amichevole.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Galatasaray è quotata 1.85 Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su SportBet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Una vittoria del Galatasaray ci sta. E anche una sfida da GOL.
Le probabili formazioni di Galatasaray-Rennes
GALATASARAY (4-3-3): Yilmaz; Sallai, Unyay, Bardacki, Karatas; Ayhan, Torreira, Gundogan; Akgun, Osimhen, Elmaili.
RENNES (4-3-2-1): Bellazzoug; Nagida, Boudlal, Roualt, Merlin; Szymanski, Rogier; Al-Tamaari, Camara, Blas; Le Paul.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus