Home » CALCIO » Pronostico Djurgarden-Vasteras: la prova del nove

Pronostico Djurgarden-Vasteras: la prova del nove

di

Djurgarden-Vasteras è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico 

Un punto in più per i padroni di casa in campionato e pure una partita in meno. Il momento è positivo per il Djurgarden che vuole rimanere incollato alle zone che contano della classifica del campionato. E magari sognare pure il sorpasso, visto che il terzo posto è distante solamente due lunghezze. E, inoltre, l’Hacken ha pure due match in più.

Pronostico Djurgarden-Vasteras
Pronostico Djurgarden-Vasteras: la prova del nove (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La classifica quindi stuzzica, e le possibilità che questa squadra, contro il Vasteras (quattro risultati utili di fila) si possa prendere i tre punti che cambierebbero totalmente il modo di vedere la rimanente parte di stagione, sono altissime. Non solo per quello che, come detto, è il momento. Ma anche perché i precedenti sono tutti a favore della squadra di casa. Nelle ultime otto uscite, infatti, il Djurgarden non ha mai perso contro il Vasteras. Un trend che dovrebbe rimanere invariato dopo questa sfida. Possiamo tranquillamente parlare, insomma, della prova del nove. E stavolta dovrebbe dare anche il risultato corretto.

Come vedere Djurgarden-Vasteras in diretta tv e in streaming

Djurgarden-Vasteras è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Djurdarden è quotata 1.45 su GoldbetLottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su GoldbetLottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La prova del nove con il risultato che uscirà corretto. Il Djurgarden continua a vincere e prendersi altri tre punti contro il Vasteras che si allontanerà in classifica proprio dalla squadra padrona di casa. Una vittoria senza discussioni in un match da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Djurgarden-Vasteras

DJURGARDEN (4-2-3-1): Rinne; Johansson, Tenho, Une, Larsson; Stensson, Silatenen; Aslund, Hegland, Fallenius; Lien.
VASTERAS (3-4-3): Jager; Magnusson, Bonde, Keita; Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen; Gunnarsson, Ladefoged, Axel.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Stulic

Pronostico Lecce-Genoa, Di Francesco all’ultimo bivio: cosa serve per la salvezza

Athekame

Pronostico Milan-Cagliari: match point Champions per il Diavolo

Mancini e Gasperini

Pronostico Verona-Roma: Gasp può sfatare un tabù lungo sette anni