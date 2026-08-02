Pronostico Djurgarden-Vasteras: la prova del nove

Djurgarden-Vasteras è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato svedese: formazioni e pronostico

Un punto in più per i padroni di casa in campionato e pure una partita in meno. Il momento è positivo per il Djurgarden che vuole rimanere incollato alle zone che contano della classifica del campionato. E magari sognare pure il sorpasso, visto che il terzo posto è distante solamente due lunghezze. E, inoltre, l’Hacken ha pure due match in più.

La classifica quindi stuzzica, e le possibilità che questa squadra, contro il Vasteras (quattro risultati utili di fila) si possa prendere i tre punti che cambierebbero totalmente il modo di vedere la rimanente parte di stagione, sono altissime. Non solo per quello che, come detto, è il momento. Ma anche perché i precedenti sono tutti a favore della squadra di casa. Nelle ultime otto uscite, infatti, il Djurgarden non ha mai perso contro il Vasteras. Un trend che dovrebbe rimanere invariato dopo questa sfida. Possiamo tranquillamente parlare, insomma, della prova del nove. E stavolta dovrebbe dare anche il risultato corretto.

Come vedere Djurgarden-Vasteras in diretta tv e in streaming

Djurgarden-Vasteras è in programma lunedì alle 19. In Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno ha i diritti di questo campionato.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Djurdarden è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La prova del nove con il risultato che uscirà corretto. Il Djurgarden continua a vincere e prendersi altri tre punti contro il Vasteras che si allontanerà in classifica proprio dalla squadra padrona di casa. Una vittoria senza discussioni in un match da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi vincenti come questo di ieri anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Djurgarden-Vasteras

DJURGARDEN (4-2-3-1): Rinne; Johansson, Tenho, Une, Larsson; Stensson, Silatenen; Aslund, Hegland, Fallenius; Lien.

VASTERAS (3-4-3): Jager; Magnusson, Bonde, Keita; Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen; Gunnarsson, Ladefoged, Axel.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1