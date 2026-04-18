Pronostico Cremonese-Torino: i precedenti turbano Giampaolo

Cremonese-Torino è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
La Cremonese si è di nuovo complicata la vita perdendo il delicato scontro diretto di Cagliari. Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Marco Giampaolo, destinati a giocarsi fino all’ultimo la salvezza con il Lecce, squadra con cui i grigiorossi condividono oggi il terzultimo posto in classifica. In Sardegna i lombardi hanno fatto troppo poco (la miseria di 0.28 xG) per pensare di poter ambire a qualcosa di più di un pareggio e nel secondo tempo è arrivato puntuale il vantaggio rossoblù targato Esposito. Da quando al timone c’è il tecnico abruzzese è la prima volta che la Cremonese rimane a digiuno di gol: l’attacco, dopo quattro turni, è tornato a sparare a salve, rendendo tutto più difficile.
Per Giampaolo adesso arriva una gara da provare a vincere a tutti i costi: in un turno in cui il Lecce se la vedrà con una Fiorentina ancora non matematicamente salva, è indispensabile battere il Torino, ormai sicuro della permanenza in Serie A una volta raggiunta quota 39 punti.
Il Toro ha ritrovato equilibrio
I granata, rigenerati dalla cura D’Aversa, hanno vinto le ultime due approfittando di un calendario che gli ha messo di fronte Verona e Pisa, già con un piede e mezzo in B, piegate rispettivamente 2-1 e 0-1. Contro i gialloblù una settimana fa sono andati in gol Simeone e Casadei: il centravanti argentino è un po’ il simbolo di questa rinascita ed ora gli manca una sola rete per andare in doppia cifra. Il maggior merito di D’Aversa è quello di aver riportato equilibrio in una squadra troppo discontinua e che con Marco Baroni aveva incassato una marea di gol (ancora oggi i granata hanno la terza peggior difesa).
A Cremona il Torino dovrà sicuramente fare a meno dello squalificato Ismajli ma con ogni probabilità non recupereranno neanche i due acciaccati, Aboukhlal e Zapata. Tra i grigiorossi assenti Maleh, Vardy e Moumbagna: i dubbi di Giampaolo riguardano attacco e centrocampo, dove andranno in scena i duelli tra Payero e Grassi e tra Okereke e Sanabria.
Come vedere Cremonese-Torino in diretta tv e in streaming
Cremonese-Torino, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.
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Il pronostico
La Cremonese è con le spalle al muro: nelle ultime 18 partite ha vinto a malapena una volta, segnando la miseria di 8 gol. Giampaolo deve ritrovare verve offensiva, ma si scontra con il “nuovo” Torino di D’Aversa, che ha raddoppiato la pericolosità verticale (passando da 1.3 a 1.8 attacchi verticali medi). I granata hanno ritrovato solidità e sono imbattuti in 11 degli ultimi 12 precedenti contro i grigiorossi. Anche se le motivazioni pendono dalla parte della Cremonese, il Torino attuale è una squadra troppo quadrata e in fiducia per crollare allo “Zini”. La velocità nelle ripartenze del “Cholito” Simeone potrebbe far malissimo a una difesa grigiorossa costretta a sbilanciarsi. Oltre alla doppia chance esterna, è da valutare anche il Gol, considerando che i padroni di casa non possono permettersi esclusivamente di gestire.
Le probabili formazioni di Cremonese-Torino
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
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