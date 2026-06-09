Mondiali 2026, pronostici capocannonieri Svezia e Uruguay

Mondiali 2026, ecco a chi si affidano scandinavi e sudamericani per provare a superare almeno i gironi. Due giocatori che potrebbero beneficiare delle idee dei rispettivi ct.

L’attesa è finalmente finita: domani si alzerà ufficialmente il sipario sul Mondiale 2026. Con ben 48 nazionali pronte a darsi battaglia in una formula extralarge, cacciatori di gol e scommettitori sono già a caccia dei profili capaci di prendersi la scena e trascinare le rispettive selezioni.

Tra i mercati più intriganti ci sono senza dubbio i testa a testa sui bomber interni dei vari sodalizi. Nel caso della Svezia, i riflettori non possono che essere puntati sul terminale offensivo della rappresentativa guidata da Graham Potter.

Parliamo di Viktor Gyokeres, bancato capocannoniere della squadra a quota 2.30 su Goldbet. La scelta della federazione scandinava di esonerare Jon Dahl Tomasson per affidarsi all’ex tecnico di West Ham e Brighton si è rivelata una mossa geniale. La Svezia ha travolto l’Ucraina per 3-0 nella semifinale dei play-off, prima di liquidare la Polonia per 3-2 cinque giorni dopo, centrando la sua seconda qualificazione mondiale dal 2006. Gran parte di questo miracolo porta la firma del bomber svedese, autore di una tripletta in semifinale e del gol decisivo nei minuti finali della finale.

L’attaccante dell’Arsenal ha ritrovato la forma perfetta proprio nel momento del bisogno, siglando ben 19 dei suoi 25 gol stagionali a partire da fine dicembre. Allargando lo spettro alla nazionale, Gyokeres vanta un ruolino mostruoso di 13 gol nelle ultime 12 apparizioni ufficiali. I presupposti per vederlo esultare con la sua classica “maschera” ci sono tutti, specie considerando che la Svezia ha ottime chance di superare un Gruppo F composto pure da Olanda, Giappone e Tunisia. Contro difese sulla carta non insuperabili, il centravanti dei Gunners è pronto a confermare lo status di top player. Il suo obiettivo è anche quello di riscattare immediatamente la tremenda delusione della finale di Champions League persa ai rigori contro il PSG con il suo Arsenal.

Nunez si esalta nello scacchiere di Bielsa

Spostandoci in Sudamerica, c’è un’altra stella tormentata in cerca della definitiva consacrazione internazionale. Il punto di riferimento dell’Uruguay di Marcelo Bielsa sarà Darwin Nunez, proposto come capocannoniere della Celeste alla quota di 3.50 (Goldbet).

L’attaccante ex Liverpool è stato uno dei principali beneficiari della cura del Loco. Perfetto terminale di un sistema di gioco offensivo e iper-verticale, Nunez ha già messo a referto 10 gol in 22 presenze sotto la guida dell’allenatore argentino. Basti pensare che durante l’ultima Copa America l’Uruguay ha letteralmente dominato le statistiche per tiri in porta e occasioni create. Un trend che potrebbe tranquillamente proseguire in Nordamerica.

La Celeste è stata infatti inserita nel Gruppo H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita, un raggruppamento dove i gol non dovrebbero mancare. Anche per Nunez, proprio come per Gyokeres, il Mondiale rappresenta la ribalta perfetta per un feroce riscatto personale.

Trasferitosi la scorsa estate in Saudi Pro League all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, il classe ’99 ha vissuto una stagione a due facce. Dopo aver timbrato il cartellino con 6 gol e 4 assist nelle prime 16 presenze di campionato, è stato clamorosamente escluso dalla lista per la seconda parte del torneo locale a causa del tesseramento di Karim Benzema, potendo giocare soltanto l’AFC Champions League. Una ferita aperta che il bomber uruguaiano vorrà rimarginare a suon di gol sul palcoscenico più importante del pianeta.